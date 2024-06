Questo farmaco per il colesterolo impedisce l’insorgere di tumori della pelle e del pancreas | Lo hanno scoperto per caso

Una novità davvero incredibile per quanto riguarda la ricerca sul cancro: questo farmaco potrebbe avere una efficacia inaspettata.

La ricerca clinica è fondamentale nella società contemporanea e nel corso degli anni ha fatto dei passi da gigante, evitando la morte di milioni di persone nel corso del tempo per patologie oggi considerate banali, che una volta erano invece tra le più frequenti cause di decesso.

Tra le malattie incurabili o difficilmente curabili oggi c’è il tumore, la malattia “per eccellenza”, che al solo sentirla nominare evoca prospettive terribili e cure molto forti che impattano su tutto il fisico, come la radioterapia o la chemioterapia.

La ricerca sta andando avanti, ma non vi è una cura definitiva che possa dare il 100% di chances di sopravvivenza a chi stia combattendo contro questa patologia.

In questo periodo, però, una buona notizia viene a renderci più lieti: sembra che uno studio abbia portato alla luce delle importanti proprietà di un farmaco comune per il colesterolo rispetto alla prevenzione dell’insorgenza di masse tumorali.

Il farmaco

I farmaci in questione sono le statine, farmaci che hanno un ruolo importante per abbassare il colesterolo. Le statine, però, è stato scoperto, potrebbero avere un importante ruolo nell’avanzamento di una massa tumorale che si stia sviluppando.

Questa ricerca guidata dal Mass General Cancer Cancer Center ed è stata pubblicata su Nature Communications: ecco in che modo le statine potrebbero avere un ruolo nella prevenzione dei tumori.

La ricerca

L’assunto da cui la ricerca parte consiste nel fatto che l’infiammazione cronica è responsabile della formazione di circa il 20% di tumori in tutto il mondo, e tali infiammazioni vengono curate proprio attraverso le statine, che in questo modo hanno, dunque, un ruolo nella diminuzione dei casi di cancro.

Nello specifico parliamo di due tumori in particolare, il cancro della pelle e quello del pancreas, che, secondo lo studio, sono le due patologie che potrebbero essere prevenute o il cui rischio può essere abbassato notevolmente attraverso l’assunzione di statine. Non solo: i ricercatori hanno scoperto che una particolare statina chiamata pitavastatina sopprime l’attivazione della proteina che porta al cancro. Insomma, la ricerca è davvero un tema centrale e troppo spesso la si dimentica o non si riesce a finanziare quanto di vorrebbe.