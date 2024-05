Impara la regola ABCDE per la diagnosi precoce del cancro della pelle | Il melanoma si può combattere con questa prevenzione

Ecco come fare per individuare la presenza di un melanoma in modo precoce, così da poterlo eliminare: lo dice la scienza.

Il melanoma è un cancro della pelle che può essere curato e ha più possibilità di ridursi e essere asportato con successo, come tutti i tumori o quasi, se individuato ai primi stadi o prima ancora del suo sviluppo.

Ci sono una serie di regole di prevenzione che possono essere messe in atto per individuarlo, ovviamente la prima cosa da fare è sottoporsi in modo costante a visite di tipo dermatologico, che possono individuare nei o altre formazioni sospette.

C’è anche un’altra possibilità, però, ovvero quella dell’autoesplorazione, che può essere condotta in solitudine, o, meglio, con l’aiuto di una persona cara.

Ovviamente non è una attività che va a sostituire la visita di un professionista, in grado di individuare i nei o le formazioni più problematiche, ma può esserci d’aiuto tra una visita e l’altra se notiamo qualcosa di strano. Basta conoscere le regole per individuare i nei possibilmente sospetti.

L’autoesplorazione

Soprattutto se si hanno tanti nei, tenerli d’occhio potrebbe non essere facile, specie in parti del corpo difficile da vedere chiaramente anche con l’aiuto di uno specchio, come la schiena.

Se si tiene conto, però, delle regole che elencheremo, è possibile notare possibili cambiamenti nei nei oppure delle conformazioni atipiche che possono far scattare un campanello d’allarme che potremo sottoporre all’attenzione dello specialista.

Un controllo fai-da-te

Se teniamo d’occhio i nostri nei o altro tipo di formazioni, bisogna fare attenzione alle seguenti caratteristiche il cui acronimo è ABCDE: Asimmetria, visto che spesso i melanomi sono asimmetrici; Bordo, dobbiamo allarmarci quando è frastagliato o irregolare; Colore, preoccupante quando non è omogeneo; Diametro, se maggiore di 6 millimetri; Evoluzione, se un neo presenta dei cambiamenti che iniziano a mostrare le caratteristiche elencate oppure presenta infiammazioni, rossori, irritazioni, pruriti etc.

Questo tipo di operazione su di sé può essere di grande aiuto per l’individuazione precoce di un possibile melanoma, anche se, lo ripetiamo, NON sostituisce il controllo di un medico. Bisogna inoltre tenere presente che chi ha avuto già in passato questo tumore della pelle è piuttosto facile alle recidive, dunque, in questo caso, è necessario fare controlli più frequenti – come senza dubbio il medico vi raccomanderà.