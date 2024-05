Con questo trucco potrai rifarti la cucina pagandola con il 60% di sconto | Devi richiedere solo questa cosa

Basta avere in mente questo trucco per ottenere una ottima cucina con uno sconto altissimo e quindi un prezzo stracciato.

Visti i costi che ha raggiunto il cibo delivery e in generale l’inflazione e tutti gli incrementi a cui le spese quotidiane e necessarie sono soggette, sembra diventare sempre più importante possedere una cucina funzionale e dall’aspetto gradevole nell’eventualità di voler organizzare una cena o un pranzo in casa senza spendere un patrimonio.

C’è chi ama cucinare e chi un po’ meno, fatto sta che una cucina funzionale è necessaria e anche il dilemma annoso tra fornelli tradizionali a gas e piano a induzione sembra essere stato risolto, dato che quest’ultimo presenta una serie di vantaggi tra cui l’efficienza energetica che consente un certo risparmio.

Molti consumatori, però, si fanno abbindolare da cucine che paiono regalate, con sconti fuori dal comune, senza capire che si tratta, quasi sempre, di arredamento ed elettrodomestici di bassissima qualità.

Ci sono una serie di regole che possiamo prendere in considerazione se vogliamo davvero trovare un affare che valga la pena concludere in tema arredamento ed elettrodomestici dell’ambiente della cucina: ecco quali.

Poche regole

Come già accennato, quando in negozio troviamo degli sconti troppo alti è il momento di indagare più a fondo e farsi una serie di domande: per sconto elevato nel caso di una cucina si intende già una soglia superiore al 30-35%, si tratta di uno sconto che difficilmente potrà far rientrare il venditore delle spese, spesso si tratta della riduzione di un prezzo gonfiato, ad esempio, seppure sia contro le normative di trasparenza. Oppure si parla di un “prezzo esca”, magari a tempo limitato, che non consente, così, al compratore di riflettere con calma sull’acquisto.

Per ottenere un prezzo davvero buono, invece, bisogna rivolgersi o a venditori con sconti onesti, che vanno dal 20 al 25%, ad esempio, a aziende produttrici con promozioni fisse, oppure ecco dove trovare un vero prezzo stracciato con un colpo di fortuna.

Le cucine da esposizione

Quando ci rechiamo in un negozio e c’è la possibilità di acquistare la cucina da esposizione, allora potremmo essere di fronte a un vero e proprio affare.

Ad esempio potrebbero essere cucine outlet per il rinnovo dell’esposizione, unica accortezza sarà quella di controllare che non vi siano troppi danni dovuti, appunto, alla esposizione stessa, per il resto sono proprio come nuove. In questi casi, anche uno sconto del 60% potrebbe essere uno sconto reale.