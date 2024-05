Nuovo modello 730: finalmente l’Agenzia delle Entrate ha smesso di fare controlli sul tuo conto | Ormai fanno così, ti lasciano finalmente in pace

Una importante notizia sembra poter sconvolgere il mondo del fisco: si tratta di una novità relativa al famoso modello 730.

Il sistema fiscale italiano è sempre apparso come un sistema misterioso a giudizio di tanti cittadini, proprio per questo motivo sono la maggior parte coloro che si rivolgono a un professionista del settore per fare in modo di versare tutto il dovuto allo stato e di recuperare esattamente tutto ciò che spetta al cittadino.

Bisogna considerare che le ingenti tasse sono atte ad assicurare e garantire alcuni servizi universali all’interno del paese, nello specifico quelli legati alla scuola pubblica e alla sanità.

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale nonostante abbia molti difetti e presenti diverse lungaggini, è anche guardato dall’estero come uno di quelli che presenta molte eccellenze in vari settori: basti pensare all’oncologia, è ormai noto che proprio un team dell’Ospedale Gemelli di Roma ha operato la principessa Kate Middleton.

In ogni caso, sembra possano esserci delle variazioni per quanto riguarda il modello online del 730: ecco quali sono le prospettive future considerando questa eventualità.

Un modello modificato

Una delle agevolazioni previste dall’ente preposto, l’Agenzia delle Entrate, è stata la introduzione del modello 730 precompilato che può essere recuperato direttamente dalla propria area digitale.

Una volta visionato, il modello può essere ratificato dal contribuente o, se vi sono errori, modificato, e poi inviato direttamente nel sistema fiscale.

Il 730 standard e non

Molti si sono domandati, in ogni caso, a cosa si può andare incontro in caso di modifica del modello 730 che si trova precompilato all’interno della propria area personale del sito. Ci sono due eventualità che si possono verificare in questo caso: una riguarda la modifica della situazione reddituale o di imposta, l’altra di oneri che risultano modificati.

Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà un controllo documentale sugli oneri che non sono stati modificati, mentre i controlli saranno sicuramente portati avanti su quelle parti che sono state modificate, per assicurare la conformità del documento alla regole e alle leggi del sistema fiscale. Qualcosa di analogo avviene se ci si rivolge a un Caf o a un professionista del settore, anche se in quel caso è presente anche la responsabilità di quest’ultimo – o del Caf – a fronte delle modifiche effettuate.