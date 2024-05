Prenotazione voli: ecco il trucco dei viaggiatori per trovare biglietti aerei a prezzi mai visti | Le compagnie non vogliono che si sappia

Tra i viaggiatori si sta diffondendo un trucchetto per scoprire mete esotiche e risparmiare. Anche se le compagnie non amano questo modo di fare, in realtà non è illegale.

L’estate si avvicina, hai già pensato a dove andare in vacanza? Se non hai ancora prenotato il volo, potresti utilizzare questo trucchetto che negli ultimi anni, soprattutto dopo la fine delle varie limitazioni da Covid 19, si sta diffondendo tra i viaggiatori più esperti. In realtà, alle compagnie aeree questo trucco non piace affatto, ma in realtà non ci sono quasi mai conseguenze negative sul passeggero.

Se viaggiavi in aereo prima del Covid e hai continuato a farlo più o meno regolarmente anche dopo, avrai notato che c’è stato qualche cambiamento nel settore. Per esempio, avrai notato che i prezzi di alcune mete e tramite alcune compagnie specifiche, soprattutto quelle che si proclamano “low cost” si sono decisamente alzati rispetto un tempo.

Non solo i prezzi per il volo in sé si sono alzati, ma con il tempo il passeggero ha “perso” sempre più benefit che fino a qualche anno fa erano inclusi nel biglietto standard. Per esempio, prima è stato tolto il bagaglio a mano da cappelliera dal prezzo incluso e poi con il tempo anche i posti sono diventati sempre più costosi, fino a raggiungere gli 8 euro minimi per un sedile standard. Un tempo erano gratuiti (anche prima del check in) o costavano decisamente meno.

Skiplagging, come volare pagando meno

Alcuni viaggiatori per viaggiare lontano ma spendendo poco hanno iniziato a mettere in pratica il trucco dello “skiplagging“. Lo skiplagging consiste nel perdere di proposito il volo di coincidenza in caso di scalo. Perché? Perché in realtà il viaggiatore non ha mai voluto recarsi davvero in quella che sarebbe dovuta essere la destinazione finale, ma gli interessava solo la meta dello scalo.

I voli con scalo, si sa, generalmente costano meno perché implicano sempre alcuni disagi, appunto l’attesa del volo successivo, che a volte può essere anche di mezza giornata.

Skiplagging, è legale? Quanto si risparmia

Secondo gli esperti, come riportato da Siviaggia.it, utilizzando la tecnica dello skiplagging si risparmia circa il 20%. Ovviamente non bisogna viaggiare con nessun bagaglio da stiva, ma al massimo quello a mano.

Cosa succede se si viene beccati a fare skiplagging? Per quanto le compagnie non vedano di buon occhio questo trucchetto sempre più popolare, in realtà non è illegale e non c’è un regolamento che vieti di abbandonare l’aeroporto durante uno scalo. Tuttavia, se dovessero beccarti, potresti avere alcune conseguenze, come essere inserito in black list, perdere i punti fedeltà accumulati e, in casi rarissimi, anche essere denunciato.