Scarafaggi in cucina, l’incubo è finito: prepara subito questa pozione segreta e dirai addio a questo grosso problema

Un mix di ingredienti sarà in grado di eliminare ogni singolo scarafaggio dalla vostra casa: un successo assicurato.

Gli scarafaggi possono essere considerati da molti come degli animaletti odiosi ed indesiderati, soprattutto se ci troviamo tra le mura casalinghe. Tendono a riaffiorare nei mesi estivi, quando le temperature esterne iniziano ad aumentare.

E questi piccoli insetti trovano rifugio negli angoli di casa, dato che non sopportano la luce, compresi quelli della cucina, una delle stanze indubbiamente più frequentate. Non è un caso infatti che tendono a rimanere nelle zone buie. In ogni caso, non appena percepiamo la presenza di un singolo scarafaggio, il primo pensiero è quello di cercare un modo per sbarazzarcene.

La situazione si complica quando si ha a che fare con una vera e propria infestazione. Ed è qui che entriamo in gioco. Esiste un trucchetto casalingo per eliminare all’istante ogni singola blatta presente nelle vostre case. Non dovrete fare altro che recarvi in cucina.

Una miscela di ingredienti anti-scarafaggio

Possiamo concordare sul fatto che gli scarafaggi più fastidiosi e difficili da debellare sono quelli più piccoli in quanto possono insinuarsi in qualsiasi anfratto della casa. Ma a questo problema arrivano in soccorso alcuni ingredienti in grado di eliminare in pochissimo tempo questi animaletti.

Innanzitutto, se vi trovate a che fare con un’infestazione dovete come prima cosa rimuovere la spazzatura, evitando l’acqua stagnante e controllando al tempo stesso gli scarichi e lo stato dei vari elettrodomestici, soprattutto i fornelli e il frigorifero. Successivamente si consiglia di pulire con l’apposito detersivo i vari angoli della casa.

Il trucchetto casalingo

Per ricorrere a questo rimedio casalingo, sono necessari i seguenti ingredienti, gran parte dei quali reperibili nella vostra dispensa: una tazza d’acqua, una cipolla media, una tazza di farina, 2 cucchiaini di zucchero e 8 cucchiaini di acido borico. Attenzione, affinché questo metodo funzioni, è fondamentale rispettare le quantità. Iniziate macinando la cipolla con l’acqua. Poi, aggiungete lo zucchero e la farina, mescolando fino a ottenere una pasta omogenea.

Infine, aggiungere in modo graduale l’acido borico, e continuate a miscelare fino a quando non si sarà completamente integrato. Per maneggiare questo ingrediente si suggerisce caldamente di utilizzare una maschera e dei guanti di plastica. A questo punto non vi resta che applicare questa pasta nelle zone della casa interessate e nel giro id poco tempo la vostra dimora sarà finalmente libera dagli scarafaggi. Incoraggiamo ad agire subito non appena notare la loro presenza in quanto sono insetti che tendono a riprodursi molto velocemente.