Amazon, svelato l’escamotage per pagare meno: hai sempre sbagliato a comprare, devi utilizzare questo codice segreto

Ti piace acquistare su Amazon, ma vorresti pagare meno? Ecco qualche trucchetto: in primis, potresti utilizzare questi codici sconto.

Ormai, da oltre dieci anni, comprare online è diventato normalissimo e in particolare Amazon si è affermato come il miglior ecommerce in circolazione, diventando con il tempo un vero e proprio impero. Su Amazon infatti non si possono solo comprare e vendere oggetti di ogni tipo, ma anche guardare e noleggiare serie tv e film, ascoltare musica e leggere ebook, pubblicati da editori o da autori indipendenti.

Amazon inoltre è famoso per avere un servizio clienti rapido ed efficiente e per avere in generale dei servizi ottimi, in particolare per quanto riguarda l’acquisto online. I tempi di spedizione, soprattutto se si è abbonati a Prime, ormai sono rapidissime e molto spesso si riducono solo a poche ore.

Nell’ultimo anno, tuttavia, qualche misura introdotta non è piaciuta tanto ai clienti, come per esempio l’introduzione della pubblicità nel servizio di streaming e in generale l’aumento del costo dell’abbonamento nel corso degli anni, che da 30 euro è passato a 50 euro. Per questo, sempre più persone cercano un modo per pagare meno.

Amazon, come fare per pagare di meno

Quando parliamo dell’ecommerce di Amazon, possiamo dire che ci sono diversi modi per risparmiare sui prodotti comprati e quindi di fatto spendere molto meno rispetto al prezzo che questi oggetti dovrebbero avere. In generale, soprattutto nel caso dell’elettronica, comprare online è decisamente più economico e si risparmia circa il 30% rispetto al negozio fisico.

Se vuoi pagare meno, in generale puoi provare qualche trucchetto. Per esempio, potresti approfittare delle offerte a tempo, che si trovano proprio in una categorie specifica del sito. Per un lasso di tempo limitato, i prodotti costeranno meno rispetto al solito.

Amazon, i codici sconto vinti

Ovviamente, un altro metodo consiste nell’utilizzare buoni e coupon al momento dell’acquisto. Di solito questo tipo di codici sconto vengono regalati e hanno una scadenza temporale. Tuttavia, in pochi sanno che questi codici sconto non devono essere per forza comprati e poi regalati, ma possono anche essere guadagnati.

Di solito, infatti, vengono consegnati come ricompensa per aver risposto a dei sondaggi online, preferendo questo metodo piuttosto che un pagamento classico, che richiede più tasse. Online ci sono tantissimi servizi che chiedono a persone senza particolari competenze di rispondere ai dei sondaggi di vario tipo (di solito per analisi di mercato) e poi le ricompensano così. Fai attenzione, però: in giro ci sono anche tantissime truffe.