Pulizia dei fornelli: addio spugne e incrostazioni con il trucco dei limoni bolliti | Risparmi un sacco di fatica e il risultato è sorprendente

Il trucchetto dei limoni lascerà super brillanti i vostri fornelli: direte per sempre addio ad ore di sudore e all’uso di prodotti chimici.

I fornelli rappresentano indubbiamente una delle parti più usate della cucina e proprio per questa ragione tendono a sporcarsi con più rapidità. Questo significa che hanno bisogno di una pulizia regolare, a causa soprattutto del grasso che si accumula sulla superficie.

Molti di voi finora sono ricorsi a prodotti chimici per riportare l’ordine e il pulito in cucina e in particolar modo tra i fornelli. Ci sono però alcuni trucchetti ai quali potete ricorrere, che non richiedono nemmeno ingredienti particolari. Infatti, oltre a trattarsi di soluzioni naturali, nella vostra dispensa sicuramente avrete già tutto l’occorrente.

Oggi vogliamo svelarvi un metodo di pulizia di origine cinese. Finalizzato a rimuovere lo sporco e il grasso dai fornelli, nell’ultimo periodo sta facendo il giro del web. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste e quali sono i vari step da seguire per ottenere un risultato professionale.

Il trucco dei limoni per una pulizia efficace ed immediata

La cucina è una delle stanze più importanti della casa in quanto qui vengono cucinati giornalmente i vari pasti, che spesso e volentieri vengono consumati insieme a tutta la famiglia. Ciò però implica doversi dedicare alla pulizia per intere ore, soprattutto per quanto riguarda i fornelli, utilizzati il più delle volte per realizzare i fantastichi manicaretti.

Per risparmiare tempo e denaro potete inserire nella vostra routine di pulizia un trucchetto cinese che rimuoverà ogni singola macchia, perfino la più ostica, in pochissimi tempo. Avrete bisogno dei seguenti ingredienti: 1 litro di acqua, 1/2 tazza di aceto, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 1/2 tazza di detersivo, 2 cucchiai di acqua ossigenata e 1/2 tazza di sale.

Procedimento

Cominciate prendendo una pentola di grandi dimensioni e inseriteci tutti gli ingredienti. Quindi accendete il fuoco fino a raggiungere il punto di ebollizione. Inseriteci i vari accessori che costituiscono il piano cottura, spegnendo al tempo stesso la fiamma e lasciando riposare il tutto fino a quando l’acqua non si raffredderà.

Trascorso il tempo, estraeteli uno per uno e iniziate a strofinarli con un panno in fibra. Lo sporco a questo punto dovrebbe togliersi con facilità. Per completare la pulizia, tagliate un limone a metà e aggiungete del bicarbonato di sodio. Con questa metà iniziate a strofinare i fornelli lasciando riposare per circa 15 minuti affinché la formula agisca. Non vi resta dunque che rimuovere i residui con un panno pulito e voilà, i vostri fornelli torneranno come nuovi!