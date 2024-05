WiFi, se ti connetti con lo smartphone consumi comunque i dati mobili | Ecco perché ti sembra sempre di avere meno giga

Il telefono consuma dati anche se ti colleghi a una rete WiFi? È colpa di una tua svista (e di una funzione nascosta): ecco come risolvere.

Molti utenti di smartphone hanno sperimentato una fastidiosa sorpresa: nonostante si connettano al WiFi, il loro consumo di dati mobili continua a salire in modo inaspettato.

Questo fenomeno, spesso causa di frustrazione e costi aggiuntivi, è dovuto a una serie di fattori tecnici e impostazioni predefinite che possono sfuggire all’attenzione dell’utente medio.

Nell’era della connettività costante, comprendere perché ciò accade è fondamentale per gestire al meglio il proprio piano dati e prevenire addebiti indesiderati.

In questo articolo esploreremo i motivi principali per cui il tuo smartphone potrebbe continuare a consumare dati mobili anche quando sei connesso a una rete WiFi e forniremo consigli pratici su come monitorare e ridurre il consumo di dati mobili.

Come (e perché) anche collegarti al wifi consuma dati

Quando ci si collega a una rete WiFi, ci si aspetta che il telefono smetta di consumare dati mobili. Tuttavia, la realtà è spesso diversa da questa aspettativa. Mentre potresti pensare di risparmiare dati utilizzando il WiFi, potresti invece trovarti a consumare entrambe le connessioni contemporaneamente. Ma perché succede questo?

Le moderne tecnologie dei telefoni consentono di mantenere attive sia la connessione WiFi che quella dati mobili allo stesso tempo. Questo è fatto per garantire una navigazione senza interruzioni, ma può comportare un consumo di dati mobili anche quando si è connessi al WiFi di casa. Un esempio notevole è la funzione Wi-Fi+ di Huawei, che permette al telefono di passare automaticamente alla rete più stabile tra WiFi e dati mobili, garantendo una connessione continua ma potenzialmente consumando dati mobili anche quando non è necessario.

Come verificare i consumi dei dati (e disattivarli)

Come possiamo identificare se il nostro dispositivo sta consumando dati mobili mentre è connesso al WiFi? Una rapida occhiata alla barra di stato può rivelare se le icone dei dati mobili sono attive insieme all’icona del WiFi. Tuttavia, molti trascurano questo dettaglio, finendo per consumare dati mobili senza accorgersene. Ma perché questa situazione si verifica? Alcune applicazioni di terze parti, specialmente quelle bancarie o di sicurezza, possono essere progettate per utilizzare dati mobili anche quando il dispositivo è connesso al WiFi. Anche se questa pratica è poco comune, può causare un consumo significativo di dati nel tempo.

Per fortuna, ci sono modi per evitare questo problema. Su Android, è possibile disattivare l’opzione “dati mobili sempre attivi” nelle impostazioni per sviluppatori. Su iPhone, è possibile disattivare l’assistenza per WiFi nelle impostazioni dei dati mobili. Ma come possiamo controllare se il nostro dispositivo sta effettivamente consumando dati mobili? Entrambi i sistemi operativi offrono strumenti per monitorare l’uso dei dati mobili. In Android, è possibile controllare l’uso dei dati direttamente nelle impostazioni, mentre su iPhone è disponibile una sezione dedicata nell’app Impostazioni.