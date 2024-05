Metti una pentola d’acqua calda in freezer: va fatto prima dell’estate per ridurre i consumi

Un trucchetto davvero incredibile che può far risparmiare moltissimo, basta farlo prima dell’arrivo dell’estate: ci vuole un attimo.

Siamo ormai alle porte o quasi dell’Estate, e tutti i dati sembrano indicare che sarà un periodo caratterizzato dal caldo torrido, da temperature pazzesche, una previsione che ormai giunge tutti gli anni.

Complice il surriscaldamento globale e la cappa di inquinamento, nelle città ci si aspetta una estate sofferta, almeno per quanto persone che non posseggano in casa un condizionatore ben funzionante e potente, e soprattutto per quanti possano permettersi di utilizzarlo e di pagarne tutti i consumi.

Il risparmio energetico, infatti, sembra essere sempre più sotto i riflettori, visto che negli ultimi tempi sembra che le bollette energetiche stiano dilapidando i patrimoni e i piccoli risparmi di tutte le famiglie e i cittadini del Bel Paese.

Anche per l’ambiente è importante ricorrere a tecniche di risparmio energetico: a volte basta anche una sola accortezza per cambiare il modo in cui ci si serve dell’energia, e si evita, dunque, di incorrere nel pagamento di bollette stellari. Ecco un trucchetto da fare in questi giorni primaverili, un rimedio da eseguire poco prima dell’estate.

Un trucco infallibile

Sappiamo che durante l’estate uno degli elettrodomestici più utilizzati è proprio il freezer, in combinazione con il frigorifero, utilizzato spesso anche a una temperatura leggermente più bassa per evitare che il caldo infici la bontà e la conservazione del cibo.

Per fare sì che il frigorifero sia più efficiente, è bene continuare sempre a operare una perfetta manutenzione, che sia costante, specie in vista della stagione più calda. Infatti il ghiaccio accumulato sulle pareti del freezer può essere dannoso sia per la conservazione dei cibi che per lo stesso elettrodomestico, la cui efficienza viene compromessa.

Pulizia in un batter d’occhio

per pulire il freezer la prima cosa da fare è la sbrinatura, ovvero bisogna far sì che l’eventuale ghiaccio accumulatosi si sciolga rivelando tutte le superfici interne dell’elettrodomestico.

Per evitare di stare ore ad attendere, è possibile posizionare nel freezer una pentola di acqua calda, che renderà il processo ancora più veloce e facile. In alternativa, alcuni utilizzano un phon, però questa modalità prevede la nostra presenza, mentre se lasciamo la pentola potremo allontanarci e dedicarci ad altre faccende.