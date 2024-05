Multe stradali, Facile.it svela la classifica delle città più a rischio sanzione | Se passi da questi posti stai all’occhio: la Municipale ti aspetta a braccia aperte

C’è una città italiana in particolare, che nel 2023 ha vantato il record di sanzioni stradali emesse: ecco chi si è aggiudicato il podio.

E’ successo a molti di noi di tornare a casa e ritrovare nella cassetta della posta quel temuto pezzo di carta che ci avvisa di andare a ritirare una raccomandata. Però, il più delle volte si tratta di una contravvenzione stradale.

Per milioni di italiani queste ultime sono praticamente all’ordine del giorno. Infatti alcuni comuni del Bel Paese hanno il record di multe pro capite emesse nell’anno 2023. Ad analizzare i dati e a stilare la classifica ci ha pensato Facile.it, il celebre sito che si occupa di comparazioni di tariffe.

Nello specifico, sono stati esaminati i numeri emessi dal Siope, ovvero il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Secondo questi ultimi la vetta del podio appartiene al Comune di Roma, che ha ottenuto i maggiori incassi provenienti da multe e sanzioni, totalizzando oltre 138 milioni di euro lo scorso anno.

Contravvenzioni stradali record

Tra tutte le regioni d’Italia, il Lazio detiene un increscioso primato. Si tratta infatti della regione che ha emesso più sanzioni stradali nel 2023. I suoi comuni infatti hanno incassato quasi 150 milioni di euro. Come accennato in precedenza, Roma si è aggiudicata il gradino più alto del podio, seguita da Rieti, con 7,5 milioni di incassi e Latina, che ha di poco superato un milione.

A chiudere la classifica stilata da Facile.it ci sono i comuni di Frosinone, dove sono state emesse multe per un totale di 612mila euro e Viterbo, che ha ricavato 220mila euro. Ma non è tutto, perché in questa analisi è stato preso in considerazione anche il valore delle multe pro capite, ovvero tutte quelle sanzioni che vengono inflitte ai residenti e ai turisti di un determinato Comune. I risultati sono stati a dir poco allarmanti.

Sanzioni pro capite

E’ necessario innanzitutto sottolineare come non tutte le multe che vengono emesse appartengono ad automobilisti italiani. Anzi in alcune zone sono proprio i turisti e i pendolari a contribuire maggiormente al numero di sanzioni emesse. Proprio per questa ragione Facile.it ha pubblicato un’altra classifica che si basa sulla provincia di residenza delle persone multate.

In questo caso in prima posizione c’è Rieti, con una sanzione pro capite pari a 166 euro, seguita dalla Capitale, con 50 euro. Al terzo posto si trova Frosinone (14 euro) e chiudono la classifica i comuni di Latina (11 euro) e Viterbo, con una multa pro capite di 3 euro.