Ecobonus auto, nuovi incentivi a pioggia in arrivo a giugno | Fino a 13.750 euro di sconto per una nuova macchina, c’è da muoversi

Il futuro è green, anche in fatto di auto: ecco come il bonus ecologico può aiutarti ad acquistare una macchina nuova.

A partire da giugno, il mercato automobilistico italiano si prepara a ricevere una nuova iniezione di incentivi grazie all’introduzione dell’Ecobonus auto.

Questo programma mira a promuovere l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, offrendo sconti significativi che possono arrivare fino a 13.750 euro.

L’iniziativa è una risposta concreta alla crescente esigenza di ridurre le emissioni di CO2 e incentivare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Le nuove agevolazioni sono pensate per attrarre una vasta gamma di consumatori, stimolando il rinnovo del parco auto nazionale con modelli più ecologici ed efficienti.

Con il lancio dell’Ecobonus auto, l’Italia fa un passo deciso verso un futuro più verde, sostenendo sia i cittadini che l’industria automobilistica in questa transizione cruciale.

Quanto il governo sta investendo sulla mobilità sostenibile

Il panorama degli incentivi auto per il 2024 presenta un interessante scenario a doppio binario, con attenzione rivolta sia agli incentivi già attivi che a quelli in arrivo. Mentre gli attuali incentivi seguono lo schema consolidato degli anni precedenti, con incentivi principalmente orientati verso veicoli elettrici e ibridi plug-in, ci si aspetta un’iniezione di novità nelle prossime settimane, con sconti più cospicui e una più ampia gamma di veicoli eleggibili, compresi quelli tradizionali a benzina, diesel e ibridi.

Il Governo, conscio della necessità di accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile in vista dell’imminente divieto di vendita di veicoli a combustione interna nel 2035, ha stanziato consistenti risorse per gli incentivi auto. Nel 2024, l’ammontare disponibile raggiunge i 610 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 30 milioni destinati a motocicli e ciclomotori elettrici, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.

13750 euro se investi nell’auto green: tutti i dettagli

La ripartizione di tali fondi, delineata dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un’attenzione differenziata in base alle categorie di veicoli, con incentivi maggiori per le auto a minor impatto ambientale. Tuttavia, una quota significativa di risorse è destinata anche all’acquisto di auto termiche e ibride tradizionali, indicando una volontà di supportare la transizione graduale verso la mobilità sostenibile. Una delle novità più attese riguarda l’introduzione di sconti più consistenti, fino a 13.750 euro, destinati a una vasta gamma di veicoli, compresi quelli a benzina, diesel e ibridi tradizionali, sia nuovi che usati. Questo dovrebbe rendere più accessibili le alternative a combustione interna, favorendo una transizione più fluida verso tecnologie più pulite.

Ma quando saranno disponibili questi nuovi incentivi? Secondo le ultime informazioni, dovrebbero entrare in vigore a breve, aprendo così la strada a un’offerta più ampia e vantaggiosa per gli acquirenti. La procedura per richiedere gli incentivi auto 2024 rimane sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti, con la prenotazione gestita principalmente dai rivenditori e concessionari attraverso la piattaforma informatica dell’Ecobonus. È importante notare che, nonostante l’arrivo di nuovi incentivi, quelli attualmente in vigore restano disponibili fino all’attivazione dei nuovi, offrendo comunque un supporto significativo all’acquisto di veicoli a minor impatto ambientale.