Ecco i risparmi annui per ogni elettrodomestico se impari a utilizzarlo come si deve | Altroconsumo ti ha fatto i conti in tasca, ogni passo falso lo paghi caro

Volete ridurre il costo delle bollette? Ecco quando si può risparmiare utilizzando al meglio gli elettrodomestici più comuni.

I rincari degli ultimi mesi stanno continuando a pesare molto sulle famiglie italiane. Nonostante si scelga l’offerta più economica per luce e gas, spesso la spesa rimane relativamente alta. Per questa ragione è fondamentale cambiare le abitudini quotidiane se si desidera risparmiare ancora di più.

Certo, molti hanno già provveduto ad abbassare il riscaldamento o a sostituire le vecchie lampade con quelle LED, ma ci sono altre azioni che possono essere eseguite per poter abbassare le bollette energetiche, partendo dall’utilizzo degli elettrodomestici più comuni della casa.

Dalla lavatrice al frigorifero, fino ad arrivare al forno, tutti questi apparecchi hanno una cosa in comune: nonostante siano i più usati, con alcuni piccoli accorgimenti si possono salvare decine e decine di euro all’anno. Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe il risparmio e soprattutto come fare per ottenerlo.

Risparmiare sugli elettrodomestici

Per spendere di meno è importante come prima cosa saper utilizzare correttamente gli elettrodomestici. Un concetto abbastanza ridondante ma molti italiani continuano a commettere gli stessi errori quando si tratta del loro uso. Per esempio, secondo Altroconsumo, tra lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie si possono arrivare a risparmiare quasi 50 euro all’anno. Come? Semplicemente riducendo il numero di lavaggi.

Ma partiamo dalla lavatrice, che deve essere usata sempre e solo a pieno carico, optando se possibile per temperature basse (30-40 °C) e per il programma eco. Non solo, se si passa dai 4 a 3 utilizzi settimanali si può arrivare a risparmiare circa 15 euro. Il medesimo ragionamento riguarda l’asciugatrice: riducendo della stessa quantità gli usi nell’arco di una settimana la bolletta può scendere di circa 15 euro. Inoltre, per ridurre ulteriormente i consumi si consiglia sempre di immettere nell’apparecchio solo capi già centrifugati in lavatrice.

Consigli per ridurre le spese in bolletta

Passiamo ora ad uno degli elettrodomestici più popolari e diffusi, la lavastoviglie. Anche stavolta si suggerisce di utilizzarla solo a pieno carico e quando possibile scegliere il lavaggio eco. Se si ha fretta e si decide di usare un programma normale, ma con temperature più basse, escludete l’asciugatura. Inoltre, se si diminuisce il numero di utilizzi settimanali, per esempio passando da 5 a 4 lavaggi, si può risparmiare 13 euro. La cifra può arrivare a 26 euro qualora si opti per il programma eco.

Con il frigorifero si può addirittura ottenere un risparmio di 125 euro annui se si ha un modello vecchio di 15-20 anni e lo si sostituisce con uno attualmente in classe C. A prescindere dalla tipologia, si consiglia sempre di non inserire al suo interno pietanze calde e di evitare di lasciarlo aperto. Inoltre, se non si ha la modalità no frost, è buona cosa effettuare uno brinamento periodico del freezer. Terminiamo con il forno, che dovrebbe essere pulito regolarmente. Con questo apparecchio si può arrivare a spendere 43 euro in meno sulla bolletta, ma si dovrebbe optare per una cottura combinata con fornelli o microonde. In alternativa potete valutare di acquistare un modello combinato.