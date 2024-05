Regola dei 6 secondi: impara la tecnica segreta che può salvare dalla deriva la relazione con il tuo partner | È il segreto delle coppie più longeve

Avete mai sentito parlare delle tecnica del bacio in sei secondi? E’ perfetta per salvare la relazione con il vostro partner.

Siete in crisi con la vostra dolce metà e non sapete più che pesci prendere? Secondo gli esperti dovreste affidarvi alla tecnica dei sei secondi. Molti di voi non l’avranno mai sentita nominare ed è proprio per questa ragione che vogliamo presentarvela.

Come sappiamo, le relazioni sono fatte di piccoli gesti quotidiani, che aiutano a mantenere il rapporto solido e felice. Tra queste azioni c’è il bacio, uno dei sei gesti più intimi e romantici che una coppia può scambiarsi, che però si tende a fare più spesso all’inizo della relazione e nella fase dell’innamoramento.

A lung andare ci si dimentica quasi la sua importanza e questo non fa altro che creare distanza e problematiche di vario genere tra gli interessati. Per risolvere la soluzione, secondo lo psicologo John Gottman, è necessario implementare una tecnica da lui proposta, quella del bacio in sei secondi.

La tecnica del bacio in sei secondi

Secondo quanto affermato da Gottman, il bacio in sei secondi è la tecnica ideale per migliorare la connessione, l’ emotiva e l’intimità nella coppia. L’esperto sostiene che i rituali di connessione sono fondamentali perché servono non solo a ristabilire la connessione con il proprio partner, ma anche a proteggere la relazione dal tradimento. Ma in cosa consiste la suddetta tecnica?

Come si può dedurre dal nome stesso, si tratta di una tecnica che consiste nel dedicare almeno sei secondi a un bacio appassionato e profondo con il partner, almeno una volta al giorno. Il bacio dovrebbe essere lungo, significativo e permettere di disconnettersi dall’esterno.

Una riconnessione tanto attesa

Secondo Gottman, il bacio dovrebbe avere una durata di sei secondi perché questo il tempo necessario affinché gli ormoni dell’amore vengano rilasciati nel cervello, facendo quindi incrementare la sensazione di attaccamento e connessione tra le coppie. Infatti in questo lasso di tempo si attiva il rilascio di ossitocina, nota proprio come “ormone dell’amore”, nonché di dopamina e serotonina, neurotrasmettitori associati alla felicità e al benessere.

Per essere veramente efficace, l’esperto consiglia di combinarlo con una serie di piccoli gesti o passi che non faranno altro che aumentarne l’effetto positivo. Innanzitutto, eliminate qualsiasi tipo di distrazione, soprattutto tecnologica. In questo modo potrete prestate al vostro partner la massima attenzione. Dopo esservi scambiati il bacio, dite alla vostra dolce metà che siete felici di rivederla. Vedrete che questa tecnica del bacio in sei secondi sarà in grado di curare e alimentare il vostro legame, coltivare l’intimità, arricchire la comunicazione non verbale e infine ridurre lo stress e la tensione.