Pastiglie lavastoviglie, conservane una manciata in bagno | Funzionano benissimo anche lì, è il segreto degli idraulici

La pastiglia della lavastoviglie può essere utilizzata anche per la pulizia del bagno: con questo metodo il vostro wc brillerà.

La maggiori di noi è ormai abituata ad usare la pastiglia per lavastoviglie per detergere e pulire a fondo tutto ciò che si trova all’interno del suddetto elettrodomestico. A prescindere che si tratti di piatti, bicchieri o pentole, si tratta di uno strumento estremamente utile ed efficace, grazie al quale le nostre stoviglie vengono pulite alla perfezione.

La stessa pastiglia però può essere adoperata in diversi modi e per una serie di funzioni differenti, non tutte inerenti alla cucina. Molti non sanno infatti che con quest’ultima si riesce ad ottenere una pulizia invidiabile del bagno, e più in particolare del wc.

Tutti sanno che il sanitario è estremamente difficile da lavare, complice i residui di calcare e urina che si accumulano al suo interno. Questo non fa altro che creare sempre più disagi e problematiche, specialmente quando si tratta di eseguire la periodica pulizia. Ma sapete che potete ricorrere al metodo della pastiglia per facilitarvi il lavoro ed ottenere un risultato impeccabile? Scopriamolo insieme.

Il metodo della pastiglia per lavastoviglie

Sui social circolano continuamente trucchetti di vario genere per la pulizia della propria casa e di tutto ciò che si trova la suo interno. Negli anni ne abbiamo viste di tutti i colori, e bisogna ammettere che non tutti i consigli condivisi sul web sono stati di grande aiuto. Anzi alcuni di loro sono stati un vero e proprio fallimento.

Ma oggi vogliamo concentrarci su un trucchetto che ha catturato particolarmente l’attenzione degli utenti, grazie alla sua inimmaginabile efficacia. Si tratta del metodo della pastiglia per lavastoviglie, utilizzata in questo caso per pulire il wc. Ha suscitato interesse proprio perché non viene adoperata nel modo tradizionale, ma al contrario di ciò che si può pensare, si è scoperto essere molto utile per sbarazzarsi dei depositi di urina e calcare, moltissimi utenti sono rimasti esterrefatti dalla sua efficacia.

Come pulire alla perfezione il wc

Per effettuare una pulizia efficace del wc sfruttando il metodo della pastiglia per lavastoviglie, riscaldate dell’acqua calda, fino a raggiungere i 60 gradi e versatela all’interno del sanitario. Quindi potete buttarci una o due pastiglie per lavastoviglie. Prima di continuare la pulizia, è necessario che si sciolgano completamente e proprio per questa ragione si consiglia di lasciarle agire per tutte la notte.

Al mattino quindi, procedete proseguite strofinando il water con lo scopino in modo che vengano eliminati tutti i residui. A questo punto non vi resta che tirare lo sciacquone per eliminare anche gli ultimi depositi di urina e di calcare e il gioco è fatto. Otterrete un wc super nitido e splendente!