Vuoi guadagnare di più dal tuo lavoro? Intanto inizia ad andarci in bicicletta, più pedali e più guadagni, si stanno già allenando tutti

Diverse città italiane hanno messo a punto delle iniziative eco-friendly che permettono di risparmiare decine e decine di euro al mese.

Sempre più persone hanno deciso di abbandonare la propria auto in favore di un mezzo più ecologico e salutare come la bicicletta. Molti italiani hanno cominciato ad utilizzarla quotidianamente per andare al lavoro, un’abitudine già molto diffusa nei paesi del Nord Europa.

C’è chi la preferisce per evitare il traffico, c’è invece chi la sceglie per una questione ambientale. A prescindere dalla motivazione, si tratta di un mezzo che permette di mantenersi in forma facendo minuti e minuti di allenamento ogni singolo giorno.

Ma c’è di più. Infatti per incentivare l’utilizzo della bici, alcune città del Bel Paese hanno implementato delle iniziative rivolte per l’appunto a tutti quei cittadini che decidono di recarsi al lavoro con questo mezzo di trasporto. Non è tutto perché aderendo a queste proposte c’è la possibilità di guadagnare un po’ di soldini, che potrebbero rappresentare un grosso aiuto in un periodo come questo, caratterizzato da forti rincari.

Guadagnare andando in bicicletta

Chiamato Bike to Work, questa movimento ormai ha assunto una portata globale incentivando milioni di persone a recarsi al lavoro con la bicicletta. Questo per incentivare una mobilità più sostenibile ma per molte persone rappresenta anche un modo per evitare quella fastidiosa congestione stradale, tipica delle grandi città.

Per questa ragione diversi comuni italiani si sono mossi introducendo delle iniziative volte a convincere un numero sempre più ampio di cittadini a scegliere la bici come mezzo di trasporto preferenziale. Firenze per esempio ha da poco introdotto l’iniziativa “Pedala, Firenze ti premia“, mirata proprio a promuovere l’utilizzo della bici. Non solo perché pedalando si avrà la possibilità di ricevere un contributo mensile tramite il kit Pin Bike e un’app dedicata. L’iniziativa partirà il 3 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, e terminerà il 2 giugno del 2025.

Chi può partecipare

All’inizitiva messa a punto dal Comune di Firenze possono partecipare le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti: aver raggiunto i 18 anni d’età, essere residenti o domiciliati a Firenze che studiano o lavorano nella città o nei Comuni adiacenti, ovvero Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

Tutti coloro che prendono parte all’iniziativa riceveranno un sistema bluetooth antifrode volto a certificare e monitorare il tratto urbano percorso con la bici, oltre ad un supporto smartphone da manubrio e luci di segnalazione. Se si decide di partecipare sarà necessario prenotare il kit online a partire dal 13 maggio, scaricando l’app di Pin Bike e compilando la domanda di partecipazione. Per quanto riguarda l’incentivo economico, si otterrà un rimborso di 20 centesimi di euro al km per i percorsi casa-lavoro e casa-scuola/università, con un’aggiunta di 5 centesimi per ogni km fatto per le vie di Firenze. L’importo massimo che si può ricevere è di 2 euro al giorno e 30 euro al mese.