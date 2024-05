Limiti di velocità: ora la multa dipende dalle ruote che monti, è scritto sulla spalla fino a quanto puoi spingere la tua auto | Manganellate da 420€

grass

Le regole del codice stradale stanno subendo un’inversione di marcia con una nuova proposta: limiti di velocità variabili in base al tipo di ruote che equipaggi la tua auto.

Non più una penalità unica per tutti, quindi, ma una multa adattata alle caratteristiche del veicolo.

Questo nuovo approccio, che punta a una maggiore equità nel sistema delle sanzioni stradali, solleva però interrogativi e polemiche.

Vediamo assieme come funziona esattamente questa nuova proposta.

Gomme e limiti di velocità, quanto rischi con quelle sbagliate

Le gomme dell’auto rappresentano un elemento cruciale per la sicurezza e il comfort di guida. La scelta delle gomme corrette, conformi a quanto indicato nel libretto di circolazione, non è solo un obbligo di legge, ma una pratica fondamentale per evitare rischi e problemi durante la guida. Montare gomme non conformi a quelle omologate può avere conseguenze gravi. Secondo il Codice della Strada, l’utilizzo di gomme non adeguate può comportare multe fino a 419 euro, la sospensione del libretto di circolazione e l’obbligo di far collaudare l’auto tramite l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Questo vale sia per le gomme estive che per quelle invernali o quattro stagioni.

Le gomme non adatte sono quelle che presentano dimensioni, indice di carico o indice di velocità diversi da quelli omologati. Ad esempio, se il libretto di circolazione indica una misura di 205/55 R16 91V, non si possono montare gomme con caratteristiche diverse da queste specifiche.

Una proposta che potrebbe cambiare tutto

Oltre alle dimensioni delle gomme, è fondamentale prestare attenzione al cerchio su cui vengono montate. Cambiare il diametro del cerchio senza adeguare le dimensioni delle gomme può influenzare negativamente le prestazioni del veicolo e alterare il rapporto tra la velocità reale e quella indicata dal tachimetro. Per evitare sanzioni e pericoli, è consigliabile verificare sempre che le gomme montate sull’auto siano conformi a quelle indicate nel libretto di circolazione. In caso contrario, è necessario richiedere una variazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e ottenere una nuova carta di circolazione con le specifiche delle nuove gomme.

Scegliere le gomme giuste per la propria auto non è solo una questione di gusto o di risparmio, ma di legalità e sicurezza. È importante informarsi prima di acquistare o sostituire le gomme, e affidarsi a professionisti qualificati che possano garantire la corretta installazione e manutenzione delle stesse.