Allergie al volante, con un semplice starnuto puoi rimanerci secco | Sai per quanti metri perdi il controllo del veicolo?

Uno starnuto mentre siete alla guida della vostra auto potrebbe farvi perdere il controllo per decine e decine di metri.

Vi è mai capitato di starnutire proprio nel momento in cui state guidando? Sarà sicuramente successo a moltissime persone soprattutto durante la stagione primaverile, dove le allergie la fanno da padrona. Ma molti non si sono resi conto del pericolo al quale sono andati incontro in quel preciso istante.

Infatti, lo starnuto provoca la chiusura degli occhi rischiando dunque di perdere il controllo del proprio veicolo, anche se per alcuni secondi. Nonostante sembri passato pochissimo tempo in realtà si sono percorsi decine e decine di metri.

Questo non fa altro che incrementare il rischio di incidenti stradali mettendo in serio pericolo la propria incolumità fisica. Ma scopriamo insieme per quanti metri di strada i conducenti rischiano la vita nel corso di uno starnuto.

Il pericolo dello starnuto

Anche se un semplice stranuto può sembrare innocuo, non lo è quando una persona si trova alla guida di un’auto, di una moto o di un altro mezzo di trasporto. Infatti, uno starnuto a 80 chilometri all’ora può causare la perdita della vista per 45 metri. Questo può essere molto pericoloso perché trattandosi di un’azione improvvisa e involontaria, crea distrazione per il conducente, una delle principali cause di incidenti stradali.

Infatti in quei pochi secondi in cui avviene lo starnuto, il soggetto perde informazioni cruciali sulla situazione del traffico e sull’ambiente che lo circonda. Inoltre, quando una persona starnutisce molto forte, è possibile che perda temporaneamente il controllo del veicolo a causa dello shock, una situazione che diventa particolarmente rischiosa se ci si trova nel traffico intenso o nel mezzo di intense precipitazioni meteorologiche.

Consigli per evitare di starnutire in auto

Se si vuole prevenire lo starnuto in auto, soprattutto nel periodo delle allergie, è possibile seguire alcune importanti azioni. Per esempio, alzate i finestrini: in questo modo eviterete che i pollini entrino nel veicolo, soprattutto se si percorre una strada circondata da piante. Quando possibile, cercate di viaggiare senza animali in quanto il pelo può provocare reazioni allergiche a causa dei parassiti e della sporcizia che si accumula al suo interno.

Assicuratevi di fare il ricircolo dell’aria in modo che i pollini non entrino nell’abitacolo. E’ buona cosa anche pulire gli interni dell’auto (se la tappezzeria è in tessuto, è consigliabile eseguire una pulizia regolare). Potete utilizzare il vapore o in alternativa acqua calda e una spugna. Infine, guidate con gli occhiali da sole che proteggeranno gli occhi riducendo il prurito e la lacrimazione.