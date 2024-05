Non farti mancare mai questi 3 frutti nella tua dieta: ti proteggono dall’infarto, la prima causa di morte in assoluto | Il cardiologo consiglia di mangiarli tutti i giorni

Ci sono tre frutti che dovreste assolutamente incorporare nel vostro regime alimentare: ne trarrete subito beneficio.

La frutta e la verdura sono alimenti ricchi di vitamine e antiossidanti e per questa ragione non dovrebbero mai mancare nel proprio regime alimentare. I loro benefici infatti sono molteplici, anche se ce ne sono alcuni meno conosciuti di altri. Oggi vogliamo concentrarci su questi ultimi.

Alcuni frutti in particolare possono ridurre notevolmente il rischio di ictus e malattie cardiache, che rappresentano una delle principali cause di morte nei paesi industrializzati. Secondo i cardiologi infatti la frutta “apporta benefici cardiovascolari come la riduzione dell’ipertensione e dell’aterosclerosi, o l’indurimento delle arterie”.

Per un cuore sano dunque, oltre ad evitare determinati cibi, soprattutto quelli di origine grassa, si dovrebbe consumare almeno tre porzioni di frutta al giorno. Come è bene risaputo però ogni frutto presenta diversi valori nutrizionali e benefici per la salute, e ce ne sono ben tre che aiutano a prevenire l’insorgere di problematiche legate al cuore.

I tre frutti contro l’infarto

Nonostante contengano una piccola quantità di zucchero, le mele aiutano a ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e per questa ragione si consiglia di includere nella propria dieta. Non solo, sono frutti che vantano una buona fonte di antiossidanti, fibre, vitamina C e potassio. E’ proprio vero, una mela al giorno toglie il medico di torno!

Anche le banane sono estremamente benefiche grazie alla presenza di fibre alimentari, vitamina C, vitamina B6, potassio, magnesio e antiossidanti. Nello specifico, le fibre alimentari aiutano la digestione, la vitamina C rafforza il sistema immunitario e la vitamina B6 è importante per lo sviluppo del cervello e dei nervi.

Come proteggere il cuore

In generale, la frutta contenente fibre, come una mela, una pera o una ciliegia, oltre ad essere saziante aiuta a proteggere dalle malattie cardiache. È stato dimostrato infatti che le fibre abbassano la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, due importanti indicatori di rischio per le malattie cardiache.

Ci sono però altre tipologie di frutti che hanno i più alti livelli di antiossidanti e sono ottimi per proteggere il cuore. Tra questi troviamo per esempio i mirtilli, lamponi e le bacche di goji. In aggiunta a questi fantastici frutti potete consumare anche la frutta secca, che rappresenta il perfetto spuntino pomeridiano o mattutino.