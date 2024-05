Dentro allo sportello della tua auto è nascosto un gancio segreto | È stato progettato per un motivo in particolare ma sul manuale non c’è scritto

E’ presente nella maggior parte delle automobili ma finora pochi ne conoscono la funzione: ecco dove si trova il gancio e a cosa serve.

Non c’è alcun dubbio che le auto di oggi vantino decine e decine di funzionalità. Una realtà completamente diversa da quella di qualche anno fa, complice la trasformazione tecnologica che sta avendo il settore automobilistico.

Ma ci sono alcune funzioni più classiche che non richiedono alcuna competenza specifica ma di cui ancora poche persone hanno realizzato di avere all’interno del proprio veicolo. Oggi vi parleremo di una di queste, presente in tutte le auto, sia italiane che straniere.

Si tratta di un gancio situato nella portiera, visibile non appena quest’ultima viene aperta. Oltre a tenere chiuso lo sportello, è utile anche per raggiungere il tettuccio dell’auto. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste questo elemento e soprattutto quali sono tutte le sue funzionalità.

Un gancio multifunzione

Siamo sicuri che molti di noi non hanno la più pallida idea di avere una funzione nascosta nella portiera della propria auto. Come accennato in precedenza, si tratta di un gancio che si trova nell’apertura della portiera. Non serve solo per tenere chiuso lo sportello, ma come molti altri pezzi che caratterizzano gli intern di un veicolo, presenta diversi scopi.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea… Dove è collocato esattamente il pezzo in questione? In realtà si trova in bella vista sia sulla portiera anteriore che su quella posteriore. Ha la forma di un anello quadrato e si collega alla serratura della portiera. In questo modo, le porte rimangono chiuse e si aprono solo quando si utilizza la maniglia e si sblocca la serratura rilasciando l’anello.

Viva la comodità!

Avvitato direttamente al telaio, il gancio può essere utilizzato come gradino con cui raggiungere meglio il tettuccio dell’auto. Non conoscendo la sua esistenza, molte persone tendono a raggiungere la parte più alta, dove si trova in genere il portabagagli, appoggiando il piede direttamente sul veicolo, anche se questa azione potrebbe danneggiare le finiture o la vernice.

Ed è qui che entra in gioco il famoso gancio, che funge da scalino, aiutandovi a sollevare e appoggiare qualsiasi cosa sul portabagagli. Insomma, questo piccolo pezzo si può rivelare una vera e propria manna dal cielo. E voi ne conoscevate la sua esistenza e soprattutto la sua funzionalità?