WhatsApp, arriva un nuovo codice segreto per bloccare le chat | Con questo trucco mantieni al sicuro il tuo telefono da mani indiscrete, addio spioni

Una nuova e attesa funzione di WhatsApp si può sfruttare grazie a un codice segreto: privacy al primo posto.

Insieme al meno utilizzato Telegram, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, pertanto l’attenzione è costantemente puntata su di essa.

Un tema molto importante negli ultimi tempi è quello della privacy in tutti i social network e su ogni tipo di applicazione o programma: infatti con l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa, il timore che le proprie immagini siano manipolate cresce sempre di più e si tende a voler trovare metodi sempre nuovi ed efficaci per proteggere i propri dati.

Questa esigenza è presente più che mai per WhatsApp, visto che i messaggi sono – o almeno dovrebbero essere – privati, a differenza di quanto si condivide sui social network.

Ecco, quindi, che la risposta degli sviluppatori giunge sottoforma di codici segreti che permettono di accedere a una funzione incredibile: tutti lo stanno facendo.

Il Blocco Chat

Da sempre è possibile bloccare un utente da parte del quale non vogliamo essere contattati, una risorsa importante per gli utenti di WhatsApp spesso molto utilizzata per motivi futili, ma molto importante nel caso in cui ci sentiamo perseguitati o spiati da qualcuno che non vogliamo più nella nostra esistenza.

Non tutti sanno, però, che c’è una funzione in un certo senso collegata a questa ma moto diversa: si chiama funzione Blocco Chat, che permette di rendere alcune conversazioni segrete e accedervi solamente attraverso l’uso di un passcode.

Una funzione pazzesca

Una volta bloccate le chat che desideriamo mantenere più segrete delle altre, è possibile anche celarle maggiormente in una cartella specifica che avremo creato, celata anche essa, che può essere rinvenuta solamente digitando un codice segreto nella barra di ricerca delle applicazioni.

Insomma, i criteri di sicurezza di WhatsApp stanno diventando sempre più efficaci e permettono di nascondere a eventuali occhi indiscreti – e anche in caso di furto del cellulare – tutte quelle conversazioni sensibili che non vorremmo mai far leggere a nessuno che non sia fidato. Non si tratta di una procedura difficile: tutti possono riuscirci, basta poi ricordare e tenere bene a mente i codici che abbiamo deciso di utilizzare per accedere alle chat e alla cartella delle chat bloccate.