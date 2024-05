Influencer regala Tesla nuove di zecca per il suo compleanno | Se ne vuoi una anche tu devi fare così, iscriviti subito al concorso

L’assurda iniziativa di un mega-influencer: per il suo compleanno in palio 26 veicoli Tesla, ecco come partecipare.

Un influencer estremamente popolare ha fatto nuovamente parlare di sé per un’iniziativa fuori di testa: macchine Tesla messe in regalo per il suo compleanno.

La notizia ha scatenato un’enorme curiosità sul web, con migliaia di utenti desiderosi di rientrare tra i fortunati vincitori.

Non è solo l’offerta gratuita ad entusiasmare gli animi: ricevere una Tesla, simbolo di lusso e innovazione tecnologica, ha reso ancora più allettante la proposta dell’influencer.

L’evento ha catturato l’attenzione di molti aspiranti partecipanti, desiderosi di tentare la fortuna. Vediamo assieme chi ha proposto quest’iniziativa e come partecipare.

Per il suo compleanno in regalo 26 Tesla: una per ogni anno

MrBeast, il famoso creatore di contenuti di YouTube, ha recentemente compiuto 26 anni, e come sempre, ha deciso di celebrare in grande stile. Con oltre 256 milioni di iscritti, MrBeast è uno dei giganti di YouTube, noto per le sue imprese epiche, le sfide audaci e la generosità nei confronti dei suoi followers. Quest’anno, ha annunciato un regalo epico per i suoi follower attraverso il “MrBeast Tesla Giveaway Sweepstakes”. Il concorso offre due incredibili opzioni di premi: 26 veicoli elettrici prodotti da Tesla. Il grande premio è un modello Cybertruck 2024, il pick-up dal design futuristico con carrozzeria in acciaio inossidabile, ideato da Elon Musk. Inoltre, sono in palio venticinque Tesla Model 3, berline fastback di medie dimensioni progettate per prestazioni energetiche eccezionali.

MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, è noto per le sue sfide estreme, le donazioni benefiche e gli atti di generosità verso sconosciuti o seguaci. Ha iniziato la sua carriera su YouTube all’inizio degli anni 2010 e ha guadagnato notorietà per la scala e il costo dei progetti che intraprende. Oltre al suo canale principale, gestisce altri canali in cui pubblica contenuti di videogiochi, reazioni e vlog sulla sua vita personale. È anche conosciuto per le sue iniziative filantropiche, come la campagna #TeamTrees e il supporto a cause umanitarie in tutto il mondo. Ma non è tutto.

Tutti i dettagli dell’incredibile giveaway di MrBeast

In alternativa ai veicoli, MrBeast offre anche un premio in denaro, con 120.000 dollari per il vincitore del Cybertruck e 39.000 dollari per ciascun vincitore del Model 3. Questo significa che ci sono due modi per vincere e partecipare è facile. Basta seguire pochi passaggi su Instagram: Seguire l’account Instagram di MrBeast (@MrBeast); mettere mi piace al post del concorso (che trovate qui sopra); commentare taggando due amici; consultare i termini e le condizioni del concorso all’URL: http://Bit.ly/beastgaway. Il sorteggio avverrà casualmente tra tutti i partecipanti idonei, che saranno scelti tra coloro che hanno seguito le istruzioni sopra indicate. I vincitori saranno informati tramite messaggio diretto su Instagram o attraverso un commento entro sette giorni dalla chiusura del periodo di partecipazione.

È importante notare che il “MrBeast Tesla Giveaway Sweepstakes” è aperto solo ai residenti legali di vari paesi, tra cui gli Stati Uniti (escludendo New York e la Florida), l’Australia, il Canada, la Francia, la Germania, l’India, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito, il Messico e il Cile. Inoltre, i partecipanti devono avere almeno 18 anni di età al momento della partecipazione e hanno tempo fino al 10 maggio 2024 per entrare nel concorso. Va inoltre sottolineato che il concorso è esclusivamente sponsorizzato da MrBeast YouTube, LLC e non ha alcuna associazione con altre grandi aziende tecnologiche come Google, YouTube, Meta, Instagram, TikTok, X o Tesla. Inoltre, non è richiesto alcun acquisto o pagamento per partecipare o vincere.