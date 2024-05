Se continui con questa brutta abitudine all’ora di andare a letto finirai per distruggere la relazione col tuo partner | Ormai non ti rendi nemmeno conto

Una piaga silenziosa minaccia di rovinare per sempre il rapporto che hai col tuo partner: curati subito, prima che sia troppo tardi.

Quante volte hai sentito dire che le piccole cose fanno la differenza? Ecco, questo vale anche per le abitudini che, apparentemente innocue, possono minare silenziosamente una relazione.

Immagina di continuare con quella brutta abitudine che hai, magari ignorandola, pensando che non abbia alcun impatto. Ma cosa succede quando questa abitudine inizia a minare il rapporto con il tuo partner?

Il momento di andare a letto può diventare cruciale, e se continui su questa strada, potresti finire per distruggere la tua relazione senza neanche accorgertene.

Vediamo insieme perché è importante prestare attenzione ai dettagli apparentemente insignificanti che possono avere un impatto significativo sulla tua vita di coppia.

A letto assieme, ma senza guardarsi in faccia

La serata, un momento di relax dopo una giornata intensa, spesso diventa un’occasione di connessione per molte coppie. Ma sempre più spesso, invece di guardarsi negli occhi, si guardano i telefoni. Questo fenomeno, noto come “scrolling parallelo”, sta diventando una minaccia per molte relazioni.

Tracy Ross, terapista di coppia e famiglia con sede a New York, spiega che questa pratica riduce drasticamente le possibilità di intimità e affetto, creando una sorta di barriera tra i partner. La connessione è fondamentale per una relazione sana, e quando viene compromessa dall’abitudine di immergersi nei social media, si rischia di minare la base stessa della relazione. Molte coppie si ritrovano a lamentarsi del costante utilizzo del telefono da parte del partner, spesso a discapito della loro attenzione e della qualità del tempo trascorso insieme. Questo comportamento porta inevitabilmente a una maggiore distanza emotiva, rendendo difficile attrarre l’attenzione del partner e alimentare la connessione necessaria per far prosperare una relazione.

Il pericolo dello scrolling parallelo: parlano le esperte

Secondo la psicoterapeuta Aimee Hartstein, è irrealistico aspettarsi che le coppie si scollegino completamente per tutta la serata. I telefoni sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana, utilizzati per informarsi, comunicare con gli amici e intrattenersi. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio e non permettere che i dispositivi digitali interferiscano con la relazione. Ross consiglia di affrontare apertamente il problema con il partner e cercare soluzioni insieme. Chiedere se vogliono “trovare qualcosa da fare insieme” può essere un modo per incoraggiare un allontanamento dagli schermi e una maggiore interazione. È importante anche esaminare il motivo per cui si utilizza il telefono durante il tempo trascorso insieme al partner: potrebbe essere una forma di evitamento o di distrazione.

Se sospetti che l’uso eccessivo del telefono stia compromettendo la qualità del tempo trascorso insieme, è utile impostare dei limiti agli schermi. Ad esempio, evitare di utilizzare i telefoni durante la cena o dedicare almeno un giorno alla settimana al relax senza schermi. In alternativa, si può provare il “gioco parallelo”, coinvolgendo il partner in ciò che si sta guardando o facendo sui social media. Hartstein suggerisce che condividere contenuti interessanti o divertenti sui social media può aiutare a mantenere viva la connessione. Se entrambi i partner si trovano a commentare o condividere contenuti durante il “scrolling”, questo può essere un modo per rimanere connessi anche mentre si utilizzano i dispositivi digitali.