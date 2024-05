“Sono dipendente dal sesso, certe cose le faccio anche in pubblico, non posso trattenermi” | Segreti e confessioni di una ninfomane

La ninfomania è un disturbo che vede la donna avere un interesse di natura morbosa verso il sesso: una donna racconta la sua storia.

Sono tantissimi i miti e molto distorta è la percezione della ninfomania, assieme al corrispettivo maschile, la satiriasi: entrambi i disturbi, che in realtà da diverso tempo non sono più definiti come patologie, si basano su un interesse morboso per quanto riguarda il sesso e il desiderio sessuale.

Come tutte le dipendenze, quella dal sesso causa una serie di problemi comportamentali nella vita della persona che ne è affetta, in certi casi potrebbe essere perfino una conseguenza, invece, di comportamenti alla base scorretti, oppure può presentarsi in concomitanza con una serie di altri problemi.

Una ragazza si è raccontata su Reddit, togliendo il velo di mistero dalla sua ninfomania: una pratica corretta anche se narrata da una persona non esperta, in quanto raccontare la propria esperienza in merito può sicuramente aiutare moltissime altre persone e può contribuire a una maggiore consapevolezza.

La ragazza, anonima, ha scritto sul noto social Reddit, raccontando le caratteristiche della sua ninfomania e cercando di risalire alla radice di questo problema. Ecco cosa ha rivelato.

La storia della ragazza “ninfomane”

Sfortunatamente in molti ambienti la sessualità è considerata ancora un grande tabù: basti pensare alla forte opposizione che ancora si incontra quando si propone di introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Eppure si sono visti i frutti di una scarsa educazione al sesso e alle relazioni, sovente l’omertà, l’imbarazzo e l’ignoranza possono causare dei grossi problemi a livello di sfera sessuale. In merito a questo, ad esempio, la testimone su Reddit ha detto: “Non ho subito violenze sessuali né traumi di questo tipo, ma ho avuto rapporti sessuali in tenera età in modo molto malsano”.

La testimonianza aiuta tutti

La ragazza ha parlato anche della masturbazione, affermando che non riesce a trovare un limite: per quanto questa pratica sia salutare da vari punti di vista, come sempre l’abuso di specifici comportamenti o sostanze è indice di un problema alla radice o nasconde un altro tipo di problematica.

Se vi trovate in situazioni simili, che siate un uomo o una donna, è bene rivolgersi a un terapista che abbia esperienza in questo tipo di dipendenza che vi aiuterà a svolgere un percorso che trasformi l’ossessione per il sesso in una sana passione e che possa aiutarvi a rintracciare le ragioni, se ce ne sono, che si trovano sotto allo sviluppo di questa dipendenza. La testimone di Reddit ha intrapreso un percorso di terapia e sta progredendo in tal senso.