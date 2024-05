Vivere su Marte, al via la “missione esperimento” con i primi volontari | Saranno i primi a sperimentare come si cammina sulla superficie marziana

Saresti disposto a far parte di una missione sperimentale abitativa sul Pianeta Rosso? Finalmente il progresso è arrivato al punto di svolta.

Marte, il Pianeta Rosso, un luogo misterioso che ha permesso a moltissimi autori, scrittori di serie televisive, registi e artisti di immaginare un’altra vita e descrivere avventure nello spazio profondo lontanissimo dalla Terra, ma anche il più vicino.

Legato anche alla mitologia visto il nome latino del dio della Guerra, il dio Marte, appunto, il pianeta è stato oggetto di alcune ricerche serrate negli ultimi anni, forse anche con la prospettiva, seppure non dichiarata, di crearvi un giorno una colonia della nostra specie.

Al momento la NASA, l’agenzia spaziale americana, sta sviluppando una missione che prevedrà una nuova spedizione sulla Luna con a bordo astronauti, dopo diversi decenni durante i quali si sono susseguiti una serie di satelliti.

Una volta conclusa questa missione, comunque, c’è la prospettiva futura di utilizzare la medesima tecnologia per viaggiare proprio alla volta di Marte, dopo che il rover Perseverance e l’elicottero Ingenuity hanno rilevato della presenza di vita sul Pianeta. Una missione distaccata, inoltre, sta preparando una simulazione verosimile di come sarebbe per l’umanità vivere su Marte.

La missione Hera

La missione Hera (Human Exploration Research Analogy) ha previsto la creazione di un ambiente analogo a quello marziano, che preveda le medesime condizioni per quanto ne conosciamo al momento, e il tutto si sta svolgendo presso il Johnson Space Center (Houston, Stati Uniti).

Il Centro dedicato è stato trasformato in un ambiente nel quale si possa simulare la vita su Marte, una simulazione che prende il via proprio dal 10 maggio fino a giugno 2024.

I volontari

Questa missione sperimentale ha previsto la selezione di quattro volontari che si sono proposti per testare l’ambiente simulato, permettendo agli scienziati che monitoreranno il tutto di comprendere quanto tale ambiente possa essere accogliente per l’umanità.

La squadra che vivrà su Marte senza lasciare la Terra è composta da Jason Lee, Stephanie Navarro, Shareef Al Romaithi e Piyumi Wijesekara: i quattro vivranno in uno spazio di 60 metri di HERA, diviso in diversi piani. La missione è già stata fatta una volta, con altri volontari, e alla fine di questo periodo di tempo, quindi a fine giugno, vi saranno i preparativi per iniziarne un’altra analoga. Quest’anno ne sono previste altre due.