Abusi legge 104, se fai il furbetto ora ti sgamano al volo: hanno iniziato a pedinare chi chiede i permessi | Non puoi manco più assistere chi ha bisogno

Legge 104: non c’è più spazio né pietà per i furbetti che la usano per i propri comodi, finalmente il controllo è serrato.

La legge 104 è tra le più conosciute dalla società civile, quella non addetta ai lavori, dato che è grazie a questa norma e i suoi numerosi punti che si esercita principalmente la tutela nei confronti delle persone con disabilità e i loro caregiver – ovvero chi si prende cura di loro, in genere un familiare.

La legge prevede una serie di misure che cercando di facilitare sia i percorsi burocratici che l’esecuzione delle visite, e una serie di altre azioni che per le persone abili risultano meno onerose.

Queste agevolazioni vanno a concretizzarsi in una serie di ambiti, da quello familiare a quello lavorativo, nell’ambito del quale tra le misure più consistenti vi sono i cosiddetti permessi 104.

I permessi 104 sono permessi concessi, oltre a quelli già previsti dal contratto di lavoro, al caregiver della persona con disabilità per fare sì che questa abbia dei giorni liberi in cui possa occuparsi di una serie di azioni di assistenza, come ad esempio accompagnarla alle visite, farle compagnia o svolgere commissione burocratiche per suo conto. Molti, sfortunatamente, se ne sono approfittati nel corso degli anni, abusando così dei soldi pubblici e approfittandosi di una legge che si basa su principi di grande valore: da oggi si è controllatissimi.

Il controllo sul lavoro

Bisogna tenere presente che quando una persona utilizza un permesso 104 per una giornata, la giornata in questione non deve essere costantemente dedicata alla persona con disabilità, ma quest’ultima deve esserne il focus principale.

Ad esempio, se il caregiver passa quasi tutto il giorno a casa, ma intorno alle 16 va a prendere un caffè con un’amica, non può essere tacciato di sfruttamento illecito di permesso 104. Bisogna ricordare che i permessi 104 sono di 3 giornate al mese e si erogano ai lavoratori dipendenti che hanno un familiare con handicap grave.

Osservazione serrata

Detto ciò, secondo la legge, il datore di lavoro che sospetti di un lavoratore che stia usando impropriamente il permesso 104, è intitolato a compiere una serie di azioni che sembrerebbero apparentemente assurde.

Tra queste vi è addirittura la possibilità di assumere un investigatore privato che possa seguire il dipendente sospetto e accertarsi del modo il cui questo passi la giornata libera per la quale ha utilizzato il permesso 104.