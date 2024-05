Rinnovo patente, l’incubo infinito continua: ora il medico ti prescrive di passare dal simulatore di Stellantis | Ogni volta se ne inventano una per non farti guidare

Un passaggio più sembra essere stato aggiunto al già lungo percorso per il rinnovo della patente: c’entra Stellantis.

Così come il rinnovo di documenti di identità come la carta d’identità, per la quale è complesso prendere appuntamento, o il passaporto, per il quale è necessari sborsare ogni volta ingenti cifre, il rinnovo della patente sta lentamente diventando una procedura quasi annosa.

Bisogna ricordare alcuni parametri fondamentali: la patente, in assenza di particolari condizioni o patologia, ha una validità di dieci anni generalmente, validità al temine della quale è necessario attivarsi per il rinnovo, altrimenti non è possibile guidare e bisogna trovare altri metodi per spostarsi.

Invece, se si ha alcune patologie, è necessario sottoporsi a un esame da parte della commissione medica provinciale, tenuta a valutare se l’eventuale condizione della patologia permetta al soggetto candidato di rinnovare la patente.

Questo avviene anche dopo il superamento di una certa età anagrafica, mentre tra le patologie tenute sotto osservazione vi è, ad esempio, la malattia di Charcot-Marie-Tooth: sembra che un altro passaggio ancora sia molto consigliato per avere maggiori chances di superare la visita della cmp.

Un passaggio in più

Bisogna tenere presente che in caso di patologie o avanzamento dell’età anagrafica oltre il limite, l’iter per il rinnovo inizia almeno 6 mesi prima della scadenza della patente.

Si tratta di un percorso che sembra diventare ogni anno più lungo: infatti, sei mesi prima è già il caso di prenotare la visita presso la commissione medica provinciale, così che questa possa organizzarsi con tutti gli appuntamenti. Alcuni da qualche tempo hanno iniziato a consigliare di affrontare un altro test prima di sottoporsi alla visita: si tratta di un metodo ideato e fornito da Stellantis.

Il simulatore di guida

La società Stellantis ha messo a disposizione un servizio che viene erogato grazie alla presenza, nei centri per la mobilità FCA/Stellantis, di un simulatore di guida di ultima generazione.

Grazie a questo tipo di tecnologia, il candidato o la candidata possono cimentarsi nella guida in modo sicuro e ricevere da parte degli esperti una valutazione scritta che, se positiva, costituisce già un grande punto a loro favore agli occhi della commissione medica provinciale.