Posto di blocco, quando fanno aprire i bagagliai spesso cercano questo | Se lo trovano la multa è di 15.000€ e becchi anche un paio d’anni di carcere

Un illecito da non commettere assolutamente, il codice della strada prevede pene severissime, si rischia il carcere.

Se oltre a essere dei cittadini si è anche automobilisti, allora le regole da rispettare in società sono ancora di più, visto che oltre al codice civile e a quello penale, si deve porre attenzione anche alle regole indette dal codice della strada.

Questo elenco di norme è assai ampio, infatti prevede una serie di comportamenti da tenere in strada per garantire non solo la propria sicurezza, ma quella di tutte le persone che la popolano, dai pedoni agli altri proprietari o utilizzatori di mezzi di trasporto.

Il codice della strada è fondamentale per mantenere la sicurezza e anche per consentire la libera viabilità – ad esempio anche intralciare il traffico è considerato un comportamento illecito a meno che non si abbiano delle serie giustificazioni e l’intralcio non si protragga oltre il tempo necessario.

Eppure c’è un particolare comportamento che non tutti sanno essere un illecito anche molto grave, per giunta: bisogna fare, dunque, grande attenzione a non commetterlo visto quanto si rischia.

Il comportamento stradale

Ci sono alcuni illeciti che sono conosciuti più di altri: basti pensare al divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche; la regolazione di questo punto, tra l’altro, si appresta a diventare ancora più stringente da parte dello stato, visto i numerosi incidenti causati da tale azione totalmente irresponsabile e illegale.

Invece, al contrario, vi sono alcuni comportamenti la cui illegalità non è necessariamente conosciuta da tutti, nonostante, si sa, la legge non ammette ignoranza. Ecco di cosa si tratta.

Il fenomeno dei dinieghi

L’illecito di cui parliamo è il cosiddetto rifiuto, che costituisce nell’ignorare le indicazioni della polizia di fermarsi e accostare sulla strada. Dal 26 gennaio 2022 chi non rispetta le indicazioni che le forze dell’ordine danno sulla strada rischia una sanzione pecuniaria che può giungere ai 15.000 euro, la decurtazione dei punti della patente e la detenzione.

Infatti ignorare queste indicazioni impartite da forze dell’ordine che sono espressione della volontà dello stato, nello specifico del Ministero dell’Interno per la Polizia Stradale, può portare alla compromissione della sicurezza stradale, i quanto le forze dell’ordine sono poi costrette a intervenire con inseguimenti o persino con l’utilizzo delle armi. Le sanzioni previste, quindi, intendono scoraggiare al massimo questo tipo di azione illegale, per mantenere invariata la sicurezza di tutti coloro che sono sulla strada.