Ferie estive, prenota il tuo volo in questo giorno della settimana e a quest’ora | Lo trovi al 70% di sconto, è il segreto delle agenzie di viaggio

Chi ha detto che per prenotare il volo devi spendere una fortuna? Esiste una finestra temporale in cui i prezzi si abbassano…

Le ferie estive sono sempre più vicine e prenotare il volo perfetto può essere un’impresa costosa.

Tuttavia, c’è un segreto che le agenzie di viaggio non vogliono che tu conosca: il giorno della settimana e l’ora ideali per prenotare il tuo volo.

Secondo recenti studi, prenotare in un giorno specifico della settimana e a un’ora precisa può farti risparmiare fino al 70%. Questo è il momento in cui le tariffe sono più basse e le compagnie aeree offrono sconti incredibili.

Scopri quale giorno è il migliore per prenotare il tuo volo estivo e assicurati di ottenere il massimo risparmio possibile per la tua prossima avventura.

È boom di partenze, bisogna imparare a risparmiare

Con l’estate alle porte, molti di noi stanno già pianificando le tanto attese vacanze estive. Sebbene alcuni abbiano già prenotato i loro viaggi, altri si stanno ancora preparando a farlo, con l’approccio delle ferie e l’entusiasmo per la propria partenza. I siti web specializzati e le agenzie di viaggio sono pieni di prenotazioni in arrivo, e l’aereo rimane il mezzo di trasporto preferito per la sua comodità e la vasta gamma di tratte offerte.

Il boom delle compagnie aeree low-cost ha reso i viaggi aerei più accessibili che mai, con voli a prezzi convenienti disponibili per destinazioni in tutto il mondo. Dopo un periodo di riduzione dovuto alla pandemia, il volume totale dei viaggiatori sta tornando a livelli record. Tuttavia, durante i periodi di alta stagione, risparmiare sui voli può essere una sfida a causa della forte domanda. Fortunatamente, ci sono ancora modi per ottenere tariffe convenienti. I tour operator e i motori di ricerca per voli come Jetcost.it forniscono preziose informazioni su quando prenotare per ottenere le migliori offerte.

Ecco in quale giorno e orario i voli costano meno

Secondo un’analisi condotta da Jetcost.it, i giorni migliori per prenotare sono i martedì, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Non si tratta di un caso, ma del risultato di complesse analisi di dati e algoritmi. I voli notturni tendono ad avere i prezzi più bassi, con le compagnie aeree che spesso li scontano ulteriormente per invogliare i viaggiatori. Inoltre, il lunedì e il mercoledì sono anch’essi giorni ottimi per prenotare voli aerei a prezzi convenienti, mentre i prezzi tendono ad essere più alti nei fine settimana, soprattutto la domenica.

Se vuoi davvero risparmiare, è anche importante considerare la stagione. I mesi migliori per trovare offerte sono gennaio e febbraio, durante la bassa stagione, ma anche settembre può offrire ottime opportunità di risparmio, poiché molti viaggiatori sono tornati dalle vacanze estive e la domanda è più bassa. Con un po’ di pianificazione e consapevolezza dei migliori giorni e orari per prenotare, è possibile risparmiare notevolmente sui voli. Basta essere flessibili sulle date e fare affidamento sulle informazioni fornite dai motori di ricerca specializzati per trovare le migliori offerte e godersi una vacanza senza svenarsi.