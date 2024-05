Tornano limitazioni e controlli sui liquidi nel bagaglio a mano: la libertà è durata pochissimo | La capienza è limitatissima

Dietrofront in arrivo per alcuni aeroporti del Bel Paese: si allungherà il tempo trascorso ai controlli di sicurezza.

Per diversi anni ormai quando si arriva in aeroporto e ci si sottopone ai tradizionali controlli di sicurezza dobbiamo accertarci che nel bagaglio a mano non ci siano liquidi in grosse quantità per evitare che a bordo dell’aereo finiscano sostanze pericolose e potenzialmente nocive e/o letali.

Per non parlare dei criminali sempre più creativi nel venir fuori con bizzarri nascondigli o sotterfugi. Insomma, ormai la sicurezza è d’obbligo in questi luoghi ed è sempre più serrata. Ovviamente anche le valigie da stiva sono sottoposte a rigidi controlli anche se in queste sono ammessi liquidi in quantità maggiori.

Ultimamente però le regole avevano subito qualche modifica per i bagagli a mano, grazie all’introduzione dell’Explosive Detection System, un macchinario inclusivo di uno scanner a raggi X in grado di riprodurre un’esatta replica 3D di tutto ciò che si trova all’interno delle valigie.

Questa apparecchiatura viene usata esclusivamente per i trolley e gli zaini che i viaggiatori portano con sé in aereo, anche se non è ancora presente in tutti gli aeroporti italiani. Questo meccanismo permette di trasportare quindi grandi quantità di liquidi a bordo, ma le cose potrebbero presto cambiare.

La novità

Da diverso tempo ormai alcuni aeroporti del Bel Paese, come quello di Linate e di Malpensa, fanno uso dell’Explosive Detection System, che ha decisamente velocizzato i controlli di sicurezza. Con questo particolare scanner i viaggiatori non sono più obbligati a disfarsi delle bottigliette d’acqua o a rimuovere dal proprio bagaglio a mano apparecchi elettronici.

Anche se questo nuovo sistema sembrava aver rappresentato un grande passo in avanti nel garantire maggiore sicurezza e rendere più rapido l’intero processo, tra pochi giorni si potrebbe assistere ad un ritorno al passato. Sembra infatti che gli addetti ai lavori abbiano cominciato nuovamente a chiedere ai viaggiatori di tirare fuori dal proprio bagaglio a mano i liquidi presenti al suo interno.

Le dichiarazioni

La società che gestisce gli aeroporti di Milano-Linate e Milano-Malpensa (SEA) ha pubblicato un comunicato in cui ha ufficializzato un ritorno ai vecchi sistemi di controllo. Questo a causa di un affaticamento operativo del nuovo macchinario, che fatica a procedere alla scansione di liquidi superiori ai 330 ml.

Ciò significa che per esempio chi decide di trasportare nel proprio bagaglio a mano una semplice bottiglia d’acqua dovrà tirarla fuori e farla passare separata. Però, nn tutti gli aeroporti che dispongono dell’Esplosive Detection System hanno deciso di seguire le medesime linee guida di SEA. Tra questi c’è l’aeroporto di Fiumicino, che così si è espresso sull’argomento: “La nostra idea è quella di continuare a non far rimuovere nulla, e nel caso l’addetto individui una situazione dove è necessario fare il controllo secondario, chiederemo al passeggero di aprire lo zaino e rifare il test sul liquido in oggetto”.