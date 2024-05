Controlli aeroporto: dirigiti sempre a quelli più a sinistra, tutti vanno a destra: devi fare il contrario | È il trucco che usano i viaggiatori esperti

Siete in aeroporto e desiderate velocizzare i controlli di sicurezza? Vi sveliamo un trucchetto infallibile.

A molti italiani sarà capitato di precipitarsi in aeroporto per paura di perdere il volo. Come ben sappiamo però, prima di salire a bordo tutti i passeggeri devono seguire degli step importanti. Innanzitutto si deve effettuare il check in consegnando eventuali valigie da stiva.

Dopodiché si procede con i controlli di sicurezza, che prevedono di passare attraverso il metal detector o un body scanner e appoggiare il bagaglio a mano su un rullo, così come i vari dispositivi elettronici, affinché possano essere scansionati a raggi X.

Questi passaggi però possono farci perdere moltissimo tempo, e se siamo arrivati già tardi in aeroporto, potremmo trovare chiuso il gate e questo ci impedirà di salire a bordo dell’aereo. Per questa ragione vogliamo rivelarvi un piccolo trucco, semplice ed indolore, per poter superare velocemente i controlli.

Una decisione importante

Negli aeroporti di tutto il mondo ciò che non manca mai è il viavai continuo di centinaia e centinaia di viaggiatori, ognuno dei quali cerca di andare da un punto A ad un punto B in poco tempo e con meno imprevisti possibili. Ma le cose, che è capitato a molti di noi, non vanno sempre per il verso giusto, soprattutto quando si tratta di imbarcarsi per un volo.

Ed è proprio qui che entra in gioco un fantastico trucchetto che potrebbe farvi guadagnare tempo prezioso una volta arrivati in aeroporto. Infatti quando giungete ai controlli di sicurezza vi suggeriamo di ricorrere ad una mossa alla quale poche persone pensano in quanto destrorsi.

Il trucchetto

Non è un segreto ma la maggior parte delle persone è destrorsa. Ciò significa che utilizzano prevalentemente la mano destra, in quanto dominante, per eseguire le classiche azioni quotidiane, come scrivere e mangiare. La differenza nel riuscire a prendere o perdere l’aereo potrebbe basarsi semplicemente sulla scelta della fila.

Infatti, i destrorsi tendono a scegliere sempre quella sulla destra quando si arriva al varco di sicurezza. Invece dovreste recarvi alla vostra sinistra e optare per quella che si trova più lontano da dove ci si trova in quel momento. Così facendo riuscirete a passare i controlli più velocemente. Infatti la maggior parte dei viaggiatori è destrorsa e per questa ragione tende a dirigersi verso la fila che si trova alla propria destra. Quindi scegliendo una fila di sinistra potreste trovare meno gente riuscendo a passare i controlli con più rapidità. Un escamotage dunque che vale provare, che dite?