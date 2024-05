Il dentista non ti prosciuga più il conto corrente: con il nuovo bonus il tuo sorriso smagliante è anche sostenibile | Presenta subito questo foglio obbligatorio

Se eviti il dentista per paura che ti lasci senza un euro, puoi tirare un sospiro di sollievo: ecco la nuova agevolazione.

Il sorriso perfetto non dovrebbe essere un lusso, ma purtroppo, per troppo tempo, il costo delle cure dentali ha reso difficile per molte persone mantenerlo.

Tuttavia, c’è una buona notizia in arrivo: con il nuovo bonus, andare dal dentista non sarà più un peso per il tuo portafoglio.

Questo incentivo rende il tuo sorriso smagliante anche sostenibile economicamente, consentendoti di accedere alle cure necessarie senza preoccuparti di un conto corrente prosciugato.

Scopri come questo beneficio può migliorare non solo il tuo sorriso, ma anche la tua qualità di vita.

Più del 60% del paese evita il dentista…

Il tema delle cure dentistiche è spesso associato a disagi economici e rinunce che possono avere gravi conseguenze sulla salute dei cittadini. In Italia, il costo elevato delle prestazioni private rende difficile l’accesso alle cure per molte famiglie, mentre il sistema pubblico fatica a coprire tutte le esigenze. Questa situazione ha portato a numerose rinunce alle cure, con conseguenze preoccupanti per la salute dentale della popolazione.

Secondo recenti stime, ben il 60% degli italiani non ricorre alle cure odontoiatriche, principalmente a causa dei costi elevati. Questo porta a numerose conseguenze, tra cui un alto numero di adulti affetti da carie non trattate e milioni di persone che hanno perso parzialmente o totalmente i denti a causa della mancanza di cure adeguate. Per affrontare questa situazione, si è discusso di reintrodurre il concetto di “dentista sociale”. Questo tipo di intervento dello Stato mira a fornire cure dentali accessibili alle fasce meno abbienti della popolazione. L’idea non è nuova, ma rappresenta un modo concreto per garantire a tutti l’accesso alle cure dentistiche.

Un progetto per rendere il “dentista sociale” la norma

L’implementazione del dentista sociale avviene attraverso accordi tra lo Stato e associazioni di categoria come l’ANDI. Gli odontoiatri che aderiscono a questi accordi si impegnano a praticare tariffe calmierate per i pazienti provenienti da situazioni economiche difficili. L’ISEE viene utilizzato per identificare i potenziali beneficiari di questo tipo di iniziativa. Tuttavia, negli ultimi tempi si è discusso di espandere l’odontoiatria sociale: il Consiglio Superiore di Sanità e le Università stanno esplorando nuove prospettive per garantire cure dentali accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Questo potrebbe includere la collaborazione con le cliniche universitarie e l’integrazione di progetti di dentista sociale nella formazione degli studenti di odontoiatria.

Il concetto di dentista sociale rappresenta un’opportunità per migliorare l’accesso alle cure dentali in Italia. Mentre le iniziative attuali mirano principalmente a fornire cure a prezzi calmierati attraverso accordi con professionisti privati, ci sono prospettive di espansione che coinvolgono anche le Università e il sistema sanitario pubblico. Resta da vedere se queste iniziative porteranno a un effettivo aumento della platea dei beneficiari e contribuiranno a ridurre il numero di persone che devono rinunciare alle cure dentali a causa di problemi economici.