Sanzioni, in vigore la nuova legge 1×2: ecco il trucco per pagare meno se ti pizzica l’autovelox | Se vai di fretta è una manna dal cielo

Hai ricevuto due multe nello stesso giorno? Puoi provare ad annullarne almeno una: ecco come devi fare.

Nell’ultimo periodo si parla molto del Codice della strada e delle nuovissime misure che sono state introdotte di recente per scoraggiare le persone a mettersi alla guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. In questi casi le pene sono state decisamente inasprite, tra la possibilità di reclusione e la durata del ritiro della patente. Molti cittadini hanno protestato, ritenendo queste misure poco utili, effettivamente, a risolvere il problema delle morti sulla strada.

A parte le nuove leggi introdotte degli ultimi giorni, in generale si parla spesso di multe ricevute “ingiustamente”, o almeno così sostiene che le ottiene. In generale, si incolpa i vigili di essere eccessivamente zelanti, anche in casi estremi, e di assegnare sanzioni quasi con divertimento.

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore il caso di un motociclista che aveva ricevuto due multe per una manovra vietata nello stesso giorno e che è riuscito a farsene annullare una dal giudice di pace, che l’ha ritenuta “eccessivamente gravosa”. Ecco cos’è successo.

Multa 1×2, il caso del motociclista di Abbiategrasso

Alcune settimane fa, più precisamente il 17 aprile 2024, un motociclista di Abbiategrasso, in provincia di Milano, ha presentato ricorso al giudice di pace dopo aver ricevuto due multe. L’uomo aveva ricevuto due verbali dalla polizia locale per aver ostruito il traffico e aver proseguito la marcia nonostante non potesse.

L’accusa era di aver violato l’articolo 146 del Codice stradale: “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665“.

Multa 2×1, come pagarne una al posto di due

Il motociclista avrebbe commesso questo reato due volte nello stesso tratto di strada e per questo aveva ricevuto due multe. Il giudice di pace ha controllato le foto scattate dall’autovelox ed è arrivato alla conclusione che sì, il motociclista aveva effettivamente superato la linea di stop al semaforo e “impegnava l’intersezione dalla corsia di marcia per la svolta a sinistra nella quale era incanalato che presentava luce semaforica rossa“.

Il giudice ha ammesso che sì, la violazione c’è stata, ma ha deciso che due sanzioni erano esagerate, per questo ne ha annullata solo una: “Pare eccessivamente gravoso e non rispondente a equità confermare entrambe le violazioni” è stato scritto nella sentenza. Così il motociclista dovrà pagare solo una multa al posto di due.