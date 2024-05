Non usare mai più garage a pagamento: mettila qui, tanto a fine giornata paghi il 15% in meno e hai l’auto a due passi

Stanco di spendere un rene per poter parcheggiare? Un avvocato propone la soluzione di risparmio definitiva, ed è assurda.

Addio al caro (letteralmente) parcheggio a pagamento: scopri un nuovo modo di risparmiare e parcheggiare comodamente.

Immagina di non dover più preoccuparti di cercare un garage a pagamento. Con questo innovativo trucco, potrai lasciare l’auto proprio qui, risparmiando il 15% sul totale alla fine della giornata.

Basta con le lunghe code alle casse automatiche e le tariffe esorbitanti: qui il parcheggio diventa conveniente e accessibile a tutti.

Scopri come funziona e goditi la comodità di avere la tua auto a portata di mano senza dover svuotare il portafogli!

Il trucco del parcheggio spiegato da un avvocato

Quante volte ti è capitato di girare per ore alla ricerca di un parcheggio, finendo per optare per una soluzione al limite della legalità? Secondo Angelo Greco, avvocato e divulgatore su YouTube, parcheggiare in divieto di sosta potrebbe essere una scelta conveniente rispetto a lasciare l’auto in un parcheggio privato.

Angelo spiega che la multa per divieto di sosta ammonta a 41 euro, ma se pagata entro i primi 5 giorni, si può ottenere uno sconto del 30%, portando il costo a soli 29 euro. Il vero trucco, però, non riguarda solo l’importo della multa. Dopo aver ricevuto la sanzione, se non si sposta l’auto dalla posizione di divieto, non si può ricevere una seconda multa prima del termine delle 24 ore. Quindi, per un intero giorno, il costo di quel “posto auto” sarebbe solo di 29 euro. A confronto, i parcheggi privati costano generalmente dai 30 euro in su, e trovare un posto libero non è sempre facile, specialmente nelle città più grandi come Roma o Milano.

Parcheggio in divieto di sosta, limiti e dettagli

Tuttavia, Angelo sconsiglia vivamente di parcheggiare in punti come passi carrabili o altri luoghi che possono ostacolare il traffico, poiché c’è il rischio che l’auto venga rimossa dal carro attrezzi. Insomma, si tratta di un risparmio che può trasformarsi in un costo maggiore se si finisce per incorrere in ulteriori sanzioni o se l’auto viene rimossa. Parcheggiare in divieto di sosta potrebbe sembrare una soluzione al problema del parcheggio, ma è necessario seguire alcuni accorgimenti per evitare conseguenze spiacevoli.

Ad esempio, assicurarsi che la posizione scelta non costituisca un pericolo per la circolazione stradale e che non si blocchino vie di accesso. Inoltre, è sempre importante prestare attenzione alle segnalazioni stradali e rispettare le norme del codice della strada. Infine, è bene valutare il rischio di ricevere altre multe nel caso in cui l’auto rimanga parcheggiata in divieto di sosta per più di un giorno. Il risparmio iniziale potrebbe quindi essere vanificato dalle sanzioni aggiuntive; ma conoscere questo trucco è sicuramente utile.