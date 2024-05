Quest’uomo è riuscito a guadagnare 14 miliardi di euro in un solo giorno senza vincere alla lotteria | Ecco chi è il genio e che come ci è riuscito

Grazie ad un semplice viaggio in Cina, il celebre imprenditore è riuscito ad aggiungere 14 miliardi di euro al proprio patrimonio.

Non succede tutti i giorni di aggiungere al patrimonio personale decine di miliardi di euro nel giro di pochissime ore. Ma questo è ciò che è accaduto ad un famosissimo imprenditore residente da molti anni negli Stati Uniti d’America.

Non è un caso infatti che sia questo paese ad ospitare le persone più ricche al mondo, grazie ad una società sempre all’avanaguardia sotto tutti i punti di vista in qualsiasi genere di settore, dal tecnologico a quello informatico, fino ad arrivare al mondo automobilistico.

Infatti è a proprio quest’ultimo che appartiene il protagonista di questo articolo, colui dunque che è stato in grado di aggiungere al proprio capitale l’equivalente di 14 miliardi di euro. Un record assoluto che solo uno come Elon Musk poteva essere in grado di ottenere. Ma scopriamo insieme il motivo di questo strabiliante incremento di patrimonio.

Le azioni

In questi ultimi dieci anni la notorietà dell’imprenditore di origine sudafricana ha fatto passi da gigante, complice la popolarità e il successo di Tesla, la celebre azienda di automobili elettriche. Con sede nella città texana di Austin, è così chiamata in onore dell’inventore Nikola Tesla. La società americana, nel corso del tempo ha ampliato i proprio orizzonti e attualmente oltre ai veicoli a quattro ruote si è cimentata nella produzione di pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.

Elon Musk dunque è riuscito a costruire uno straordinario impero, che continua ancora oggi a crescere ed espandersi. Però ciò che è successo il 29 aprile 2024 ha davvero dell’incredibile. In questa giornata infatti le azioni della società sono schizzate facendo aumentare il patrimonio del cinquantaduenne di 14 miliardi di euro.

Un ottimo affare

Pochi giorni fa l’imprenditore è volato in Cina dove ha stretto un proficuo accordo con Baidu, il principale motore di ricerca in lingua inglese, dove si possono ricercare audio, immagini e siti web. Questo affare, che ha l’obiettivo di portare la tecnologia di guida autonoma sulle strade cinesi, ha fatto sì che le Tesla crescesse del 15% in borsa raggiungendo più di 190 euro per azione, il prezzo chiusura più alto dal 1 marzo.

Una crescita di questa portata è a dir poco singolare, soprattutto perché non legata in alcun modo a capitalizzazioni o fusioni. Per Tesla dunque, portare la guida autonoma in Cina rappresenterebbe un importante traguardo, in quanto il paese asiatico ha rappresentato il 22,5% di tutte le entrate aziendali del 2023.