Pulizia interni auto: più semplice di così proprio non si può, arriva il trucco della “melma” | Costa due spicci e fa tutto da sola

Come fare per tenere sempre gli interni della vostra auto puliti? Vi sveliamo un piccolo trucco dal costo davvero irrisorio.

Avere una macchina al giorno d’oggi è quasi indispensabile e nelle case degli italiani ne puoi trovare almeno una. In alcuni casi anche più di una macchina viene messa a disposizione della famiglia per tutti gli spostamenti, che siano essi legati al lavoro o al piacere.

Una macchina però necessita di alcune accortezze non solo per quanto riguarda piccoli aggiusti ma anche per problemi che potrebbero sorgere nel tempo. È infatti consuetudine tenere l’auto sempre pulita sia all’esterno che all’interno.

La pulizia interna è sempre la parte più complicata ma in tal senso abbiamo un trucco da suggerirvi dal costo anche particolarmente basso.

Come pulire la tua auto: alcuni consigli utili

Per quanto riguarda la pulizia esterna della vostra macchina, in questi casi basta usare alcuni prodotti indicati ed una spugna. Con l’aiuto di acqua ed olio di gomito può essere eliminato anche lo sporco più ostinato in davvero pochissimo tempo. Non è quindi necessario sempre affidarsi a ditte esterne che possono chiedere anche cifre davvero spropositate. Diverso invece il discorso quando si tratta della pulizia interna.

In questi casi infatti sono davvero tante le persone che si rivolgono a chi fa questo lavoro perché ci sono alcuni punti davvero difficili da raggiungere e da pulire. Spesso quindi si deve pagare davvero una grossa cifra per pulire tutto. In tal senso però vogliamo darvi un piccolo suggerimento per fare a casa questo lavoro e risparmiare soldi.

Interni della tua auto: come farli tornare come nuovi

Quello che vi serve per pulire gli interni della vostra auto senza spendere un patrimonio è correre a comprare la gomma gel, nota come slime a coloro che sono più giovani. Basta davvero poco in quanto questa gomma deve essere spalmata su alcuni punti chiave della nostra auto e tra questi abbiamo il bocchettone dell’aria, il portaoggetti, la parte interna della maniglia o nella zona del cambio. La gomma si adatterà benissimo ed una volta rimossa, porterà via tutto lo sporco.

Come abbiamo detto si tratta di un sistema davvero pratico, veloce ma soprattutto economico. Questa gomma gel è infatti disponibile sul mercato sia in versione più piccola e da poter usare una sola volta, sia in tre confezioni richiudibili ma soprattutto riutilizzabili. Dove invece potete trovarla? Vi sono alcune offerte disponibili sia online, per esempio su Amazon, oppure in negozi specializzati come LIDL.