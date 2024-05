Pentole in acciaio: questo è il segreto dei ristoranti per evitare di far attaccare tutto | Sembrava una battaglia persa invece è facilissimo

Fai uso delle pentole in acciaio in cucina e ti capita di vedere il cibo attaccarsi sul fondo? Ecco come fare per risolvere il problema.

Nel corso degli ultimi anni le abitudini di coloro che trascorrono la giornata in cucina sono cambiate in quanto sono stati introdotti nuovi elettrodomestici e non solo. Nell’ultimo periodo sono infatti cambiate anche le pentole e le padelle con cui cucinare.

Ci sono oggi due possibilità a disposizione ossia affidarsi alle ormai note padelle antiaderenti oppure scegliere delle pentole in acciaio inossidabile. Queste ultime sono tra le più amate ed usate da chi cucina ma allo stesso tempo presentano un vero inconveniente in quanto il cibo tende ad attaccarsi.

Vogliamo però darvi un piccolo suggerimento per evitare che si ripresenti questo problema e si tratta di un consiglio davvero semplice da mettere in pratica ma soprattutto molto veloce.

Padelle in acciaio: i pro ed i contro

Come abbiamo detto, nel corso degli ultimi anni le abitudini in cucina sono cambiate. Dalle amatissime padelle antiaderenti siamo infatti passati a quelle fatte in acciaio inossidabile. Una scelta legata a diversi fattori ma uno in particolare è quello più importante. Questo tipo di padella è infatti fatta con un materiale che quando si cucina non rilascia sostanze chimiche in grado di intaccare gli alimenti che poi andremo a mangiare.

Allo stesso tempo però queste padelle presentano un vero e proprio inconveniente in quanto il cibo rischia di attaccarsi. Un problema per molti legato alla mancanza di olio o di grasso ma il vero motivo è in realtà un altro. Il cibo si attacca in quanto si cucina ad una temperatura sbagliata ma vediamo come capire se stiamo cucinando nel modo giusto.

Cibo che si attacca alla padella: fai la prova dell’acqua

Per capire se state preparando il vostro piatto alla giusta temperatura dovete affidarvi alla nota prova dell’acqua. Prendete quindi la vostra padella in acciaio inossidabile, ponetela su di una fiamma medio-alta e lasciatela scaldare per pochi minuti. Fatto questo, aggiungete prima qualche goccia di acqua poi dell’olio e del burro ed osservate con attenzione quello che accade.

Se infatti l’acqua sfrigola e poi evapora subito, allora la temperatura è totalmente sbagliata e dovete regolarla ulteriormente. Se invece le gocce di acqua ballano in superficie senza evaporare, allora la temperatura è corretta. In questo modo le gocce infatti creano una sorta di barriera tra il fondo della padella ed il cibo che in questo modo quindi non si attaccherà.