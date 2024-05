Borsa termica, quest’estate al mare bibite sempre fresche con il segreto dei campeggiatori | Basta premere un pulsante nascosto

Se hai una borsa termica e vuoi mantenere le bibite sempre fresche, devi affidarti a questo semplice trucchetto.

La bella stagione è solita portare giornate più lunghe ma soprattutto temperature molto più alte. Questo si traduce spesso in caldo ed afa, in alcuni casi davvero difficili da sopportare. Per questo motivo si è soliti cercare un pò di fresco con una passeggiata in tarda serata oppure trascorrendo alcune ore in campeggio o al mare.

In questi casi si è soliti uscire portando del cibo ed anche delle bibite che però rischiano di diventare subito calde. Per questo motivo in molti sono soliti comprare anche una borsa termica per provare a tenere le bibite al fresco il più possibile.

In aggiunta però vi è un piccolo consiglio che vogliamo darvi e che potete mettere in pratica proprio con la vostra borsa termica ma vediamo di cosa si tratta.

Caldo e afa: tira fuori subito la tua borsa termica

Quando siamo in partenza per un picnic all’aperto o per il mare siamo soliti preparare la borsa termica completa di acqua, bibite e cibo. Questo è il modo più veloce e semplice per provare a mantenere sempre fresco ciò che stiamo portando con noi. Secondo coloro che sono soliti usare la borsa termica, questo basta per conservare ciò che dobbiamo consumare fino alla fine della giornata.

Altri utenti social hanno invece rivelato di avere un ulteriore sistema per conservare più fresco il cibo. Si tratta di un sistema che in molti hanno deciso di segnalare attraverso il proprio profilo TikTok. Tutto quello che dovete fare è comprare una borsa termica con un coperchio in cui è presente un foro ma vediamo nel dettaglio come utilizzare questo sistema.

Cibo più fresco? Usa subito il trucco della borsa termica

Quello che dovete fare è comprare quindi un modello recente di borsa termica, controllare quindi il coperchio per vedere se di lato è presente il foro in questione. Una volta trovato, dovete riempire il coperchio con dell’acqua del rubinetto, richiudere e poi riporre nel vostro congelato se avete spazio. Potete lasciare il coperchio in freezer per tutta la notte prima di recuperarlo e quindi utilizzarlo per chiudere la vostra borsa termica.

In poche ore l‘acqua si congelerà e così la borsa sarà più fredda. Secondo alcuni questo metodo funziona mentre secondo altri utenti un coperchio più pesante rallenta in realtà il lavoro della borsa termica. In alternativa hanno infatti portato alcuni ulteriori suggerimenti come avvolgere le bibite nella carta da cucina e ricoprirle con il ghiaccio oppure fare uso di uno spray ad aria compressa.