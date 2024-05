Scaldabagno killer: con lo stratagemma degli idraulici non c’è bisogno di abbassare la temperatura per spendere meno | Fanno tutti così per salire di classe energetica

Lo scaldabagno è un consumatore smoderato di energia: ecco alcuni consigli per risparmiare il più possibile.

Non c’è alcun dubbio che lo scaldabagno sia uno degli elettrodomestici più costosi in termini di consumo energetico. Anche se non è tra quelli più utilizzati oggi vogliamo aiutarvi a capire come ridurre notevolmente la vostra bolletta utilizzando alcuni semplici trucchetti.

La scaldabagno come ben sappiamo fa uso di acqua calda e la sua produzione può arrivare ad assorbire in media il 12% di consumo energetico per famiglia. A maggior ragione si suggerisce di utilizzarlo nel miglior modo possibile, investendo per esempio sulla manutenzione regolare del dispositivo.

Ma ci sono tante altre azioni che se ripetute ogniqualvolta si usufruisce dello scaldabagno possono renderlo molto meno energivoro. Perciò non vi resta altro che continuare a leggere per scoprire come ridurre in modo efficace il suo consumo energetico.

Consigli per risparmiare

Ci sono alcune buone abitudini che vi suggeriamo caldamente di seguire per poter sfruttare al meglio lo scaldabagno senza ritrovarvi una bolletta energetica spropositata. Per esempio, fate attenzione alla temperatura, che dovrebbe essere sempre costante: possibilmente impostatela tra i 50 e i 55° C. Non solo sarete in grado di risparmiare, non solo sul consumo di energia ma anche di acqua. Inoltre non correrete il rischio di ustionarvi qualora la temperatura dovesse superare questa soglia.

Assicuratevi però che quest’ultima non sia nemmeno troppo bassa, altrimenti potreste favorire la proliferazione di batteri nocivi, rischiando di contrarre qualche spiacevole infezione. Un altro reminder che ci teniamo a farvi presente riguarda lo spegnimento dell’apparecchio ogniqualvolta si esce di casa. Al rientro, dovrete poi accenderlo impostando una temperatura di 60°C per almeno un’ora prima di abbassarla. Così facendo avrete la sicurezza di aver eliminato qualsiasi tipo di batterio che potrebbe essere formato durante lo spegnimento.

Ridurre la bolletta energetica

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma per ridurre ulteriormente il consumo energetico vogliamo ricordarvi di utilizzare sempre un modello si scaldabagno efficiente. Quindi se il vostro è troppo vecchio, meglio cambiarlo. Se invece non potete al momento investire su un nuovo scaldabagno, potete optare per rafforzare ulteriormente l’isolamento termico.

C’è un’altra cosa che dovreste fare per poter ridurre al massimo il costo della vostra bolletta ma che molti ancora sottovalutano. Oltre ad una manutenzione regolare che andrebbe fatta a prescindere, è fondamentale decalcificare la resistenza. Un’azione che andrebbe fatta almeno una volta ogni due anni, anche se la frequenza di pulizia cambia in base alla durezza dell’acqua. Così facendo quest’ultima continuerà a fluire in modo ottimale, priva di incrostazioni e calcare.