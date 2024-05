Truffa del guasto telefonico: non segnalarlo mai al tuo gestore via smartphone | Gli altri operatori cercheranno di tapinarti con queste chiamate | Vogliono fregarti così

Ma hai sentito parlare della truffa del guasto telefonico? Si inventano che c’è un guasto per farti cambiare operatore. Ecco come funziona: non segnalare mai un guasto.

Purtroppo, in questo periodo storico siamo bombardati da truffe telefoniche. Ogni giorno è diventato normale ricevere telefonate da numeri sconosciuti, che poi si rivelano appartenere a qualche truffatore che vuole convincerci a fare qualcosa che sicuramente non ci gioverebbe. Le truffe telefoniche sono diverse e spaziano a seconda dell’argomento, dal marketing aggressivo, agli operatori telefonici ai fornitori di gas ed elettricità.

In particolare, negli ultimi tempi si sta diffondendo molto velocemente la truffa “del guasto telefonico” e riguarda gli operatori telefonici. Sostanzialmente vieni contattato al telefono da un truffatore (come ha ottenuto il tuo contatto?), che non solo si spaccia per qualcuno che non è dandoti informazioni errate, ma poi vuole anche spingerti a cambiare operatore con l’inganno.

Lo scopo del truffatore, infatti, è quello di farti passare da un operatore all’altro, dicendo che quello che hai attualmente non funziona bene nella tua zona. Ma come funziona questa truffa nello specifico? Tutto inizia dopo aver segnalato un (vero) guasto alla linea.

Truffa del guasto telefonico, tutto parte da una segnalazione

Per far partire questa truffa, occorre che tu abbia segnalato al tuo operatore telefonico di un guasto. Potrebbe capitare che il segnale in certi giorni sia troppo basso, e allora tu chiami il tuo operatore e glielo segnali. L’operatore si mette al lavoro per sistemare la cosa e in un paio di giorni il problema non esiste più.

Tutto ora dovrebbe essere a posto, ma è qui che parte la truffa. All’improvviso, vieni bombardato da decine di telefonate da parte di persone che si spacciano per un ufficio tecnico che è stato incaricato direttamente dal tuo operatore. Questo falso ufficio tecnico ti dice che il tuo operatore gli ha detto di avvertirti che nella tua zona il segnale non funziona bene e non funzionerà mai bene perché loro non lo coprono abbastanza.

Truffa del guasto telefonico, ti convincono a cambiare operatore

Il falso ufficio tecnico, quindi, ti suggerisce di passare dalla loro parte perché invece loro nella tua zona coprono il segnale perfettamente. Per esempio: sei operatore Vodafone e una persona che si spaccia per l’ufficio tecnico di Tim ti dice che Vodafone stessa l’ha incaricata di segnalarti che nella tua zona Vodafone non funziona e quindi ti consiglia di passare a Tim.

In questo modo, passi a Tim e cambi operatore, ma senza un vero motivo (dovendo inoltre pagare tutto il passaggio). Si tratta di una truffa, che si scatena perché c’è una fuga di notizie (qualcuno ha diffuso il tuo numero dopo la tua segnalazione dell’inizio). Stai molto attento a queste truffe e non parlare mai con qualcuno che non è affidabile.