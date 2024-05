Assicurazione RC Auto, passata la legge trovato l’inganno: sì può disdire in questo caso | Non paghi fino a quando vuoi tu

Lo sapevi che in una particolare situazione puoi bloccare l’assicurazione della tua auto? Ecco che cosa prevede la legge.

Quando si consegue la patente di guida e si acquista un’auto, è importante assicurare poi l’auto. Non solo è importante, ma è semplicemente obbligatorio per legge. Il Codice stradale, infatti, prevede che qualsiasi auto che circoli su una strada pubblica debba essere munita di assicurazione, così da avere un iter da seguire per il guidatore in caso di incidente stradale.

I costi e le durate dell’assicurazione variano in base alla tipologia di assicurazione che si decide di acquistare. Ovviamente, più extra comprendono, più sono costose; inoltre, il guidatore deve stare attento a commettere meno incidenti possibili, così da incidere positivamente nel corso del tempo sulla formula di bonus malus.

Ma una volta stipulata, l’assicurazione dura per forza per sempre fino alla scadenza? Non c’è la possibilità di bloccarla? In un caso particolare sì ed è previsto dalla legge italiana.

Assicurazione auto, quando la si può bloccare?

Ottenere un’assicurazione auto è obbligatorio per legge, ma questo vale solo se l’auto circola su strada pubblica. Se l’auto circola su una strada privata (quindi accessibile solo al proprietario) l’assicurazione non è obbligatoria quindi si può direttamente non acquistarla. Di recente, aveva fatto molto discutere una proposta di legge che voleva rendere obbligatoria l’assicurazione anche per utilizzo su suolo privato, ma alla fine non è passata.

Inoltre, se ti accorgi che stai pagando l’assicurazione su un’auto che di fatto non usi più, per svariati motivi, è assolutamente possibile bloccarla per evitare di fatto di spendere soldi per nulla. Ovviamente, quando si decide poi di ricominciare a usare il veicolo su strada pubblica, si dovrà riattivare l’assicurazione. Essere sorpresi a guidare senza assicurazione, infatti, è molto pericoloso e si rischiano multe e sanzioni molto serie.

Assicurazione auto, cosa fare se la macchina ha un fermo amministrativo

La sospensione dell’assicurazione vale anche in caso di fermo amministrativo. Qualunque sia il motivo di questo fermo, il conducente può decidere di sospendere l’assicurazione, dal momento che questa serve proprio per proteggerlo da eventuali sinistri che avvengono su strada. Senza assicurazione, la macchina non può circolare, quindi non può causare o subire incidenti.

Non solo l’assicurazione può essere messa in pausa per evitare di sprecare soldi, ma i mesi possono anche poi essere recuperati. Per farlo, però, è necessario che la polizza sia annuale, solo se mancano più di due mesi alla scadenza e se i mesi di sospensione sono al massimo dieci. Queste sono le regole generali; ovviamente i particolari variano in base alla compagnia.