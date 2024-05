Smartphone, il tuo Samsung diventa più potente grazie a questo trucco di Google: fai ricerche alla velocità della luce | Non devi più scrivere sulla tastiera

Hai un cellulare Samsung o in generale Android? Ecco la nuova funzionalità per agevolare le ricerche su Google: è utilissima.

Dall’arrivo degli smartphone sul mercato, il mondo della tecnologia (o in generale il mondo) è cambiato in modo impressionante, modificando di fatto la società e il nostro modo di vivere e gestire i vari contatti. Di fatto, il settore degli smartphone è regolato da due modelli principali: Android e Apple.

Entrambi sono in costante aggiornamento ed entrambi puntano a evolversi e allo stesso tempo a soddisfare il cliente, offrendogli sempre delle funzionalità utili e interessanti, che possano agevolarlo in diverse situazioni. Per questo, regolarmente tutte le compagnie lanciano in commercio nuovi modelli di smartphone.

Anche Samsung ha deciso di lanciare una nuova funzionalità, che in particolare si lega alla ricerca web, su Google. Si tratta di una funzionalità non ancora presente ufficialmente, ma che lo sarà presto e suona molto interessante. Ecco di cosa si tratta.

Samsung, la nuova funzionalità per le ricerche su Google

Per gli smartphone Samsung e in generale tutti gli Android è arrivo una nuova modalità di ricerca delle informazioni, per rendere tutto il processo più semplice per gli utenti. Il nuovo strumento non è ancora disponibile e le prime informazioni arrivano da alcuni siti in inglese, ma la nuova funzionalità dovrebbe chiamarsi “cerchia e ricerca” o “cerchia per cercare”.

L’idea di base è molto semplice: non più scrivere la richiesta, ma mostrare direttamente al dispositivo che cosa si vuole cercare online. Per promuoverla, Samsung ha pubblicato un video dove si vede una ragazza che intende cercare un particolare tipo di lampada che sta osservando in quel momento su Google, ma non riesce a trovare proprio quel modello.

A quel punto, un ragazzo la aiuta e cambia funzionalità, premendo su un’icona vicino alla barra di ricerca. La barra permette di cerchiare l’oggetto da ricercare e da lì Google mostra i risultati.

Samsung e Android, la funzione “Circle to search”

La funzione “Circle to search“, letteralmente “cerchia per cercare” sarà disponibile per gli smartphone Android, ma al momento è disponibile solo su alcuni modelli in particolare. Gli unici modelli che la mostrano già dopo l’ultimo aggiornamento sono principalmente Samsung: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra.

Inoltre, la funzione è disponibile anche su Pixel, ovvero lo smartphone sviluppato direttamente da Google. Più nello specifico parliamo dei modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Possiedi uno di questi cellulari? Corri a sperimentare Circle to search e scopri se effettivamente rende più agevole le ricerche online.