Arriva il mega bonus dell’anno e non puoi lasciartelo sfuggire | 10.000€ li danno una volta sola nella vita, fai alla svelta

E’ arrivato un sostanzioso aiuto economico per la famiglie italiane: scopriamo insieme tutti i requisiti per ottenerlo.

Con l’inflazione alle stelle e una situazione mondiale relativamente precaria, molte famiglie del Bel Paese stanno facendo fatica ad arrivare a fine mese. Tra rincari dei prodotti alimentari e bollette in continuo aumento, la situazione non sembra minimamente vicina ad un miglioramento.

Proprio per questa ragione lo Stato ha messo a disposizione l’ennesimo aiuto economico atto ad aiutare milioni di italiani. Si tratta in poche parole di una serie si sostegni rivolti alle famiglie con prole e possono raggiungere un totale di oltre 10 mila euro per ciascun figlio.

Ma attenzione, per poter ottenere questo super bonus bisogna essere in possesso di determinati requisiti, che riguardano in particolar modo il proprio ISEE famigliare. Ma scopriamo più nel dettaglio quali sono i diversi aiuti finanziari.

Bonus economici per le famiglie con figli

Il primo bonus a disposizione delle famiglie dello stivale è l’assegno unico universale. Forse ne avrete già sentito parlare, ma non sapete ancora se disponete o meno dei requisiti necessari per beneficiarne. Iniziamo innanzitutto nel dire che si tratta di un sostegno economico attribuibile ad ogni figlio fino ai 21 anni d’età, o per la prole che presenta disabilità (in questo caso non è fissato un limite d’età).

Per il 2024 la cifra attribuibile a ciascun figlio è di 96,90 euro (qualora abbia meno di diciotto anni), o di 91,90 euro (se maggiorenne), a patto però che l’ISEE famigliare sia pari o inferiore a 17.090,61 euro. Se invece l’ISEE supera i 45.574,96 euro, allora l’importo scenderà rispettivamente a 57 euro e a 28,50 euro. La cifra è soggetta a variazioni qualora i figli abbiano meno di un anno o se entrambi i genitori lavorano.

Altri sostegni

Un altro incentivo rivolto alle famiglie è rappresentato dall’assegno di maternità base, ovvero un aiuto erogato dal proprio comune di residenza e pagato dall’INPS rivolto alle neo mamme che ne fanno richiesta entro 6 mesi dalla nascita del proprio figlio. Questo incentivo può essere cumulato con l’assegno unico universale, ma in questo caso non si avrà diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori.

Un altro importante stimolo finanziario è il bonus asilo nido, sia privato che pubblico. Quest’ultimo include un rimborso delle rette e se necessario, assistenza domiciliare per bambini che soffrono di patologiche croniche. Si possono ottenere fino ai 3 mila euro qualora si abbia un ISEE inferiore ai 25 mila euro. La cifra scende a 2.500 euro se l’ISEE va da 25.001 a 40 mila euro. Se si supera questo importo il bonus cala ulteriormente arrivando a 1.500 euro. Tenendo presente che questo bonus è cumulabile con l’assegno unico e l’assegno di maternità base, le famiglie potranno arrivare ad ottenere un incentivo economico di oltre 10 mila euro per ciascun figlio.