Guida in stato di ebbrezza: alcoltest nullo per legge se la polizia non pronuncia queste testuali parole | Non lo fanno mai

Secondo la legge, ci sono alcune parole che dovrebbero essere pronunciate dalla polizia quando si esegue l’alcoltest ad un automobilista.

A molti di noi è capitato di essere stati fermati dalla polizia per un semplice controllo dove viene richiesto generalmente di mostrare una serie di documenti che certifichino l’identità del conduttore e i dati dell’auto a cui si è alla guida.

Ad alcuni italiani però viene anche richiesto di fare l’alcoltest. Una situazione che si presenta di solito in tarda sera, quando le persone tendenzialmente rientrano dai ristoranti o dalle discoteche. C’è una cosa però che tutti noi dovremmo sapere se o quando ci verrà richiesto di fare il suddetto test, previo l’annullamente del medesimo.

Il pubblico ufficiale incaricato di far eseguire il l’alcoltest all’automobilista deve necessariamente pronunciare una determinata frase, che deve essere detta prima di sottoporlo all’esame. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

La legge

Con molta probabilità gran parte degli automobilisti non ne sono a conoscenza, almeno fino ad oggi, ma se la polizia dovesse fermare il conducente di un veicolo e sottoporlo all’alcoltest, quest’ultima ha l’obbligo di avvisarlo che ha la possibilità di avvalersi di un avvocato, anche se si deve per forza attendere il suo arrivo prima eseguire l’esame.

Ovviamente tale avviso deve essere dato prima di procedere all’alcoltest. Qualora non venisse fornita alcuna comunicazione, l’esame diventerebbe illegittimo. Ma attenzione perché sono state messe in atto diverse limitazioni a riguardo.

Le eccezioni

Non c’è alcun dubbio che l’alcool test deve essere fatto con una certa urgenza per poter ottenere un risultato veritiero sull’eventuale stato di ebbrezza del conducente. Quindi l’avvocato può assistere all’esame ma non è presente l’obbligo di previo avviso. La polizia può includere l’esecuzione del test nel verbale ma secondo quanto dichiarato dalla Cassazione in merito, non esistono frasi rituali previste dalla legge per eseguire tale obbligo. Basta semplicemente raggiungere la persona alla quale è rivolto il suddetto avviso.

Perciò, come accennato in precedenza, la polizia non deve attendere l’arrivo dell’avvocato per poter somministrare l’alcoltest al diretto interessato ma quest’ultimo dovrebbe avvisare il prima possibile l’avvocato o sceglierne uno che non abiti molto lontano dal luogo in cui è stato fermato. La sanzione viene annullata qualora al soggetto non venga data la comunicazione che possa avvalersi di un avvocato, a patto che tale avviso venga dato prima o subito dopo aver effettuato l’esame.