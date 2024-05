Vuoi smettere di fumare ma non ci riesci: il segreto è racchiuso nelle proprietà di questa pianta | Vendono le pillole in farmacia senza ricetta medica

Vuoi smettere di fumare ma da solo non ci riesci? In farmacia puoi trovare delle pillole utilissime: ecco come sono fatte.

Tra i vizi più diffusi in Italia e non solo troviamo quello del fumo. Il mercato delle sigarette è da sempre in forte crescita nonostante l’aumento esponenziale del costo di un pacchetto di questo prodotto.

Un vizio che però alcuni provano ogni giorno a combattere anche perché il fumo può causare dei gravi problemi ai polmoni ed a tutto l’apparato respiratorio dell’uomo. Abbandonare la sigaretta però è molto difficile e questo perché il consumo è legato ad un fattore molto importante.

Vediamo insieme di cosa si tratta e come alcune pillole a base di questa pianta possono essere una soluzione quasi miracolosa per chi proprio non riesce a smettere di fumare.

Stop al consumo di sigarette: una valida e naturale alternativa

Il fumo è tra le maggiori cause quando si parla di problemi respiratori e di tumore ai polmoni. Chi ha fumato per tanti anni è considerato infatti un soggetto a rischio. Per questo motivo i medici consigliano di smettere di fumare il prima possibile. Farlo non è però semplice in quanto questo vizio è spesso legato ad un problema di fondo molto più importante ossia stress e stati di ansia o agitazione.

Spesso infatti chi sta affrontando un momento difficile tende a rifugiarsi nella sigaretta. Per smettere di fumare quindi serve una via alternativa ma soprattutto qualcosa che non arrechi danni al nostro corpo. In tal senso può arrivare in aiuto di chi fuma la valeriana ossia una pianta dalle importanti proprietà ma vediamo di cosa si tratta.

Valeriana come alternativa al fumo: tutti i dettagli

La valeriana viene considerata come una importante soluzione quando si è agitati e nervosi. Questa infatti aiuta sia ad alleviare il nervosismo che a conciliare il sonno. Inoltre, anche grazie a queste proprietà, viene considerata un’ottima alternativa al fumo. Inoltre quando la si consuma e si fuma ci si ritrova spesso con un cattivo sapore in bocca. Tutti buoni motivi quindi per spegnere la sigaretta ed affidarsi a sistemi naturali.

In farmacia sono disponibili le compresse di valeriana o in alternativa si può chiedere consiglio in erboristeria. Questa pianta, al contrario del fumo, non presenta infatti delle importanti controindicazioni. Solo se consumata in modo eccessivo può causare cefalea o dolore allo stomaco. Se vuoi andare sul sicuro quindi puoi sempre chiedere un parere al tuo medico.