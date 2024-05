Sei senza impianto di aria condizionata? Con il trucco delle bottiglie non ne hai bisogno | Alleggerisce la bolletta e rinfresca come uno split

Non tutti lo sanno ma con il trucco della bottiglia puoi rinfrescarti anche senza aria condizionata: tutti i segreti.

Ultimi giorni di maltempo su tutto il territorio italiano perché tra qualche ora tornerà a farsi sentire la bella stagione. Tra pochi giorni avremo infatti l’esplosione della primavera con il sole che tornerà a fare capolino e vedremo anche un netto rialzo delle temperature.

Tutto questo in vista del ritorno dell’estate che si farà senza dubbio sentire. Tra il mese di luglio e di agosto avremo senza dubbio il ritorno del caldo e dell’afa. In molte case quindi torneranno in funzione anche i condizionatori con un aumento importante del costo dell’elettricità.

Se quindi volete risparmiare o non avete ancora l’impianto di aria condizionata, potete utilizzare questo sistema alternativo in quanto fatto con delle semplici bottigliette.

Caldo e afa in aumento: si riaccende l’aria condizionata

In quasi tutte le case degli italiani è presente oggi un sistema di aria condizionata per rendere più sopportabili le lunghe e calde giornate estive. Complice però l’aumento dei costo dell’elettricità, tenerli accesi tutto il giorno è un vero e proprio salasso e mette a dura prova il portafoglio delle famiglie italiane. Inoltre tenerli accesi è un grave danno anche all’ambiente già duramente compromesso ed il cambiamento climatico è un esempio.

Per questo motivo si è alla costante ricerca di un sistema per utilizzare meno aria condizionata possibile. In tal senso può venire in aiuto delle famiglie italiane il trucco della bottiglia. Vi sono due pratici trucchetti che potete usare ed in entrambi i casi i buoni risultati sono assicurati.

Come risparmiare sull’aria condizionata: usate le bottigliette d’acqua

Vi è una prima versione del trucco della bottiglia che va tagliata conservandone solo la parte finale. Questa va riempita con il ghiaccio e posizionata davanti alla ventola del ventilatore. Una volta attivato, l’aria a quel punto incontra il ghiaccio ed espelle così aria più fresca.

Nel secondo sistema avete invece bisogno del collo della bottiglia ed in particolare del classico foro di ingresso. Posizionate quindi la bottiglia davanti al ventilatore in modo da far passare l’aria attraverso il foro da cui di norma esce l’acqua. Considerato il foro più piccolo, l’aria che ne uscirà sarà più fredda in quanto cambia la pressione su di essa. Non vi resta quindi che riempire il vostro ventilatore con più bottigliette possibili in modo da permettere il passaggio di una maggiore quantità di aria fresca.