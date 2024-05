Olio extra vergine di oliva: col prezzo che ha ancora ti perdi tutti i trucchi per non sprecarlo | Risparmi centinaia di euro all’anno

Eccovi alcuni trucchi per risparmiare sul consumo dell’olio di oliva in cucina: possono aiutarti a risparmiare un botto di soldi.

La cucina italiana ha alcuni grandi classici che non tramontano mai, sia per quanto riguarda le ricette che i singoli ingredienti. In tal senso ci sono alcuni alimenti di cui proprio non riusciamo a fare a meno ed uno di questi è l’amato olio extra vergine di oliva.

Si tratta di uno dei prodotti italiani più apprezzati e non solo sul nostro territorio. Questo però al tempo stesso lo rende uno dei prodotti più costosi presenti sul mercato. Il prezzo attuale può raggiungere infatti anche i 10€ al litro.

Per questo motivo in cucina si cerca di consumarne il meno possibile ed in tal senso possiamo darvi alcuni suggerimenti utili su come limitarne il consumo senza però rinunciarci mai.

Olio extravergine di oliva: i suoi benefici sul nostro organismo

L’olio extravergine di oliva è quindi uno dei prodotti più venduti e di conseguenza usati in cucina. Questo perché oltre ad essere un prodotto fatto completamente in Italia, questo presenta anche alcune importanti proprietà. Si tratta di tutta una serie di benefici per il nostro organismo. Questo infatti aiuta a bruciare i grassi saturi, protegge il sistema cardio-vascolare, aiuta tutta la fase della digestione e porta benefici al cervello. Inoltre è un ottimo antinfiammatorio ed è un antiossidante naturale.

In sostanza quindi è consigliato l’olio extravergine in cucina ma questo allo stesso tempo presenta un problema importante e di natura economica. Si tratta di un prodotto che ha sempre un certo peso sulla spesa mensile e quindi ha i suoi effetti sul portafoglio degli italiani. Per questo motivo vogliamo darvi alcuni consigli su come consumarne di meno.

Basta sprecare olio: alcuni consigli utili

Il primo importante consiglio che vogliamo darvi per consumare meno olio di oliva è quello di prestare attenzione a quando usarlo in quanto in alcuni casi si può sostituire con quello di girasole. Se invece dovete usare quello di oliva potete ridurre il consumo usando dei diffusori spray in modo da consumare solo la quantità necessaria. In alternativa consigliamo di asciugare bene gli alimenti che avete lavato in quanto la presenza di residui di acqua possono consumare più olio in frittura.

Inoltre, se utilizzate friggitrici ad aria o padelle anti-aderenti, consumare meno olio sarà una conseguenza ovvia. Infine, non è necessario buttare subito l’olio una volta terminata la preparazione in quanto questo può essere riutilizzato fino a tre volte prima di buttarlo. In questo caso l’unica accortezza che dovete avere è quella di filtrarlo con cura.