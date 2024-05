Bancomat, occhio al trucco della mascherina: rimani con il conto prosciugato senza accorgerti di nulla

Attenzione all’ennesima truffa utilizzata per azzerare il tuo conto: ecco i segnali da osservare quando si effettua il prelievo.

Nonostante i pagamenti in contanti siano diminuiti negli ultimi anni, milioni di italiani continuano a prelevare regolarmente soldi dal proprio conto corrente tramite l’utilizzo dell’ATM. C’è chi lo fa con la propria carta di credito, c’è invece chi opta per la carta prepagata.

A prescindere da ciò, la modalità di prelievo rimane la stessa, ma come sappiamo le truffe sono all’ordine del giorno. Infatti non esistono solo quelle online, tramite le quali i criminali informatici sono in grado di carpire password, credenziali e altri dati sensibili, ma il pericolo di essere truffati esiste anche quando ci si reca fisicamente all’ATM.

Come se non bastasse, con il tempo i criminali trovano nuovi strumenti e meccanismi per raggirare la vittima, come sta succedendo con l’ultima truffa che si sta verificando in numerosi sportelli bancomat sparsi per l’Italia. Ecco perché vi consigliamo di fare attenzione ad alcuni dettagli prima di procedere ad un prelievo.

La nuova trappola ATM

Avrete sicuramente sentito già parlare dei consigli più comuni che vengono dati ogniqualvolta si decida di prelevare denaro dall’ATM, ma è meglio ricordarli. Innanzitutto, è sempre bene coprire con una mano la tastierina dove viene digitato il PIN.

Inoltre, qualora sia possibile, fatelo durante le ore diurne, quando l’istituto bancario o postale è aperto. In questo modo, se c’è qualcosa che non va si può entrare e chiedere aiuto. Ma con la nuova truffa della mascherina dovrete prestare molta attenzione ad altri importanti elementi.

Attenzione ai dettagli

La nuova truffa consiste nella sostituzione di alcuni pezzi originali dello sportello bancomat. Ma non è facile capire se ci si trova di fronte ad un ATM manomesso perché generalmente i truffatori tendono a fare un lavoro preciso e accurato. A volte però saranno presenti delle crepe o delle parti visibilmente manomesse, e questo dovrebbe rappresentare un segnale sufficiente per non procedere con il prelievo.

In questi casi infatti viene cambiata sia la tastiera dove digitare il PIN sia il cassetto utilizzato per inserire la carta, i cui dati vengono poi letti attraverso un chip immesso all’interno dai truffatori. Così facendo questi ultimi avranno tra le loro mani sia il PIN che i dati della carta, e quindi azzerare il conto corrente per loro sarà un gioco da ragazzi. Quindi un altro consiglio che vogliamo caldamente darvi è di prendervi tutto il tempo per osservare bene l’ATM e se notate qualcosa di strano, entrate direttamente in posta o in banca per prelevare, o dirigetevi presso un altro sportello.