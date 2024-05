Instagram, con la nuova truffa usano i tuoi dati per commettere reati | Sta girando in rete, non accettare mai questo invito, sembra innocuo

Negli ultimi giorni sta circolando l’ennesima truffa social: attenzione perché i vostri dati potrebbero essere usati da malintenzionati.

Negli ultimi anni la popolarità dei social è cresciuta in modo esponenziale così come il loro numero e gli utenti passano sempre più tempo sul web girovagando tra una piattaforma e l’altra. Tra queste troviamo Instagram, che vanta oltre un miliardo di iscritti.

Questo però ha causato una rapida crescita di truffe ed estorsioni, che si svolgono esclusivamente sul online. Un incremento che porta regolarmente molte persone a cadere nella stessa identica trappola. Ce n’è una in particolare che sta spopolando in queste settimane e che prende di mira proprio gli utenti di Instagram.

In effetti criminali informatici ormai sono all’ordine del giorno e anche stavolta hanno escogitato un imbroglio bello e buono, che permette loro di accaparrarsi all’istante dei dati sensibili delle loro vittime. Ma scopriamo insieme in cosa consiste esattamente questa estorsione e soprattutto come evitare di cadere in future truffe social.

Attenzione al raggiro

Come è ben noto, i dati che inseriamo sul web, a prescindere dal motivo, possono essere utilizzati dagli hacker per commettere frodi, furti di identità e perfino estorsioni. Le piattaforme come Instagram hanno raggiunto notorietà anche perché permette agli utenti di prendere parte a delle sfide virali, che hanno per l’appunto l’obiettivo di incoraggiare l’interazione degli utenti.

Alcune di queste però possono rivelarsi molto pericolosi, soprattutto per la privacy dell’utente. Una delle ultime tendenza riguarda una sfida social che invita le persone a rivelare dei dati personali tramite le storie dei social network. Infatti ai partecipanti viene chiesta per esempio la propria data di nascita, così come l’altezza, il segno zodiacale, il cibo preferito, il colore preferito, lo stato civile e tanto altro. Tutte queste informazioni hanno ovviamente messo in allerta le autorità perché potrebbero diventare uno strumento per mettere in atto l’ennesima truffa web.

Dati da non condividere

Le autorità di riferimento consigliano di non inserire alcun tipo di dato sensibile in quanto potrebbe essere usato per commettere frodi o furti di identità. Non solo, la pubblicazione di informazioni personali può anche compromettere la sicurezza personale, soprattutto se viene fornita la propria posizione in tempo reale, aumentando il rischio di attacchi fisici.

Per tutti questi motivi si raccomanda di evitare di condividere informazioni finanziarie, come numeri di conti bancari, carte di credito o di debito, l’indirizzo di residenza, la data di nascita completa, informazioni personali sensibili tra cui documenti d’identità, patenti e passaporti. Si consiglia anche di evitare di offrire informazioni dettagliate sulla propria situazione lavorativa, risposte a domande di sicurezza come il nome del primo animale domestico e infine foto o video compromettenti.