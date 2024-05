Consumi energia, con i nuovi bonus tagli la bolletta di 1.000€ all’anno | Controlla subito di essere nella lista

Sono arrivati i bonus energetici che permetteranno alle famiglie italiane di risparmiare fino a 1000 euro in bolletta.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a forti rincari che hanno caratterizzato numerosi settori, dal carburante agli alimenti alla telefonia. Insomma, la situazione economica del Bel Paese continua a vacillare, complice i numerosi conflitti scoppiati in giro per il mondo.

Questa situazione precaria però si è tradotta in un incremento sostanzioso nel costo delle bollette. Una spesa che molte famiglie non sono in grado di sostenere. Per questa ragione è stato introdotto un bonus, che darà la possibilità di risparmiare fino a 1000 euro sulle bollette.

Il suddetto incentivo è rivolto a tutti quei nuclei famigliari che si trovano in grossa difficoltà economica e che quindi vantano un ISEE relativamente basso. Ma scopriamo insieme quali sono i requisiti per poter usufruire del bonus.

Bonus bollette: requisiti

Il rincaro energetico sembra essere lontano dall’arrestarsi e il governo ha pensato bene di implementare alcune misure per correre in aiuto di tutte quelle famiglie che si trovano a dover affrontare una spesa troppo elevata per proprie tasche.

Ed è così che è entrato in gioco il bonus di 1000 euro per coprire il costo per le bollette di gas, luce e acqua. Si tratta dunque di una vera e propria boccata d’ossigeno per milioni di famiglia italiane. Ma attenzione perché i bonus sono erogati in base all’ISEE e al numero di persone che compongono il nucleo famigliare.

A quanto ammonta il bonus

L’incentivo previsto dal nuovo bonus varia in base al massimale ISEE, anche se quest’ultimo può essere sfruttato sia per le bollette del gas che della corrente elettrica. Innanzitutto ne hanno diritto tutte le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 9.530 euro. Se l’ISEE di un nucleo famigliare con 4 figli o più è inferiore a 20 mila euro sarà possibile ottenere 160 euro mensili, che si traducono in circa 650 euro di risparmio annuo sulle bollette. Ci sono altri fattori che andranno ad inficiare sulla somma che ogni famiglia riceverà. Infatti verrà presa in considerazione la zona climatica dell’abitazione in cui si risiede, così come il modo in cui viene utilizzato il gas.

Per esempio c’è chi lo adopera solo per la cucina, altri invece lo sfruttano anche per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. In questo caso, la cifra massima che si può ottenere è di circa 90 euro ogni tre mesi, traducibile in circa 270 euro di risparmio all’anno. Per quanto riguarda l’incentivo idrico, verranno messi a disposizione 50 litri d’acqua al giorno per ogni membro famigliare, ma non verrà calcolata una cifra esatta in quanto ogni Comune si affida ad un fornitore differente. In totale però, sommando tutti questi bonus, le famiglie avranno modo di risparmiare fino a 1000 euro all’anno.